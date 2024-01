Intoxicação por monóxido de carbono. Essa é a principal suspeita da Polícia Civil de Santa Catarina, sobre a morte de quatro pessoas, três homens e uma mulher, nas idades de 16, 19, 21 e 24 anos, mineiros de Paracatu, no Oeste mineiro, que foram encontrados em uma BMW azul, no estacionamento da rodoviária da cidade de Balneário Camboriú, litoral norte daquele estado, na manhã desta segunda-feira (1/1).



Segundo o delegado Bruno Effori, uma quinta pessoa, que estava no veículo, uma mulher, amiga do grupo e namorada de um deles, foi quem chamou o Corpo de Bombeiros e a polícia, pedindo ajuda.



Nos primeiros levantamentos, foi encontrada uma perfuração no interior do veículo, que vinha diretamente do motor. No entanto, ele aguardará pela conclusão do laudo pericial, para seguir com as investigações.



A sobrevivente da tragédia também foi levada para o Instituto Médico Legal (IML) catarinense, para exame de corpo de delito, sendo ouvida, na delegacia, tão logo foram concluídos os exames.



Amigos



Em seu depoimento, a mulher contou que foi de Paracatu a Balneário Camboriú, de ônibus, para encontrar com os amigos e o namorado. O grupo, de estudantes, havia se mudado para Florianópolis, em dezembro.



Combinaram de passar o Réveillon juntos, encontrando-se em Balneário Camboriú. Ela desembarcou cedo e quando chegou ao carro, como estava combinado, encontrou o namorado e os amigos com ânsia de vômito e reclamando de tontura.



Contou que ficou esperando pela melhora deles, mas isso não aconteceu. Um a um, eles foram desmaiando.



Com a chegada do Corpo de Bombeiros e de uma equipe do Samu, os quatro amigos foram colocados, deitados, do lado de fora do veículo. Os médicos confirmaram que os quatro tiveram paradas cardiorrespiratórias. Foi decretado óbito das quatro vítimas e os corpos encaminhados ao IML.



A mulher disse ainda que o grupo teria assistido à queima de fogos em Balneário Camboriú e na hora de deixar a cidade havia muito congestionamento, o que fez com que decidissem estacionar na rodoviária, por considerarem o local mais seguro, para descansar até o trânsito melhorar. Eles seguiram para Florianópolis.