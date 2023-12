A Prefeitura de Betim investiga cinco casos de internação por intoxicação alcoólica nas unidades de saúde do município nesta semana. Duas pessoas morreram e três seguem em observação.

A causa das mortes se deu por hepatite alcoólica. O primeiro paciente foi encaminhado para o Hospital Regional na terça-feira (12/12) e faleceu na quarta-feira (13/12), por complicações no estado de saúde. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) Gameleira.

A Secretaria Municipal de Saúde acionou a Secretaria de Estado de Saúde para proceder com as investigações. Outro paciente está internado na UPA Teresópolis, em estado estável.

Segundo a prefeitura, três pessoas que estão internadas relataram que ingeriram um tipo de uísque artesanal. No caso das duas vítimas fatais, a bebida ingerida não foi identificada.

A Vigilância Sanitária do município percorreu dez estabelecimentos na região do Citrolândia, onde ocorreram as duas mortes, e não encontrou a bebida. Portanto, há suspeita, mas sem confirmação, nestes casos.

Como são cinco casos parecidos, a Secretaria Municipal de Saúde orientou aos médicos a monitorar o aparecimento de mais casos em todas as UPAs do município.

“O município reforça que está seguindo todas as orientações da Secretaria de Estado de Saúde, por onde podem ser obtidas mais informações”.

Em nota, a Polícia Civil informou que o corpo de um homem que foi encaminhado pelo Hospital Regional de Betim deu entrada no Posto Médico-legal para exames. A causa da morte ainda não foi determinada, pois aguarda laudo técnico.

A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a Secretaria de Saúde de Minas Gerais e aguarda retorno.