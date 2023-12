Unidade do Izabela Hendrix no centro de BH possui 17 mil m² de área construída

O terreno em que fica o prédio do Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix, no bairro Funcionários, em Belo Horizonte, foi leiloado nessa sexta-feira (15/12), pelo valor de R$ 80 milhões. A vencedora do certame foi a Sociedade Mineira de Cultura, organização da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG), que arrematou um total 10.588 m² de terra, sendo 17.502,52 m² em área construída.

A alienação do imóvel é parte do plano de recuperação judicial do Grupo de Educação Metodista, homologado em 2021 por decorrência de um déficit avaliado em R$ 1,7 bilhões. Pelas regras do edital do leilão realizado pela casa Norton Jochims Fernandes, de Porto Alegre (RS), a PUC terá que completar a liquidação total do imóvel em até 90 dias.

Inicialmente avaliado em R$ 90 milhões, o terreno, no entanto, recebeu uma “stalking horse”, a primeira proposta firme que estabeleceu o preço mínimo de R$ 80 milhões antes mesmo do início do leilão, e que eventualmente foi a proposta vencedora do certame. Pelas regras do edital, uma entrada mínima de R$ 2 milhões deve ocorrer em até sete dias após assinatura do auto de arrematação.

Já a primeira parcela paga pela PUC deverá ser no valor de R$ 38 milhões, no ato de expedição da Carta de Arrematação. Posteriormente, no registro da carta os outros R$ 40 milhões devem ser depositados, operação que deve ocorrer dentro dos 90 dias após a data do leilão.

Dentro da área construída e arrematada pela universidade católica estão prédios, quadras esportivas, teatro e capela. Já o prédio usado pela rede de ensino Decisão, firmado em contrato com o Izabela Hendrix desde 2021, deve ser respeitado pela PUC-MG, conforme preconizado pelo edital.

História

O Instituto Metodista Izabela Hendrix foi criado em 1904 pela missionária norte-americana Martha Watts. No início, a instituição destinava-se à educação de mulheres, sendo, portanto, a primeira de Minas Gerais a reconhecer os direitos e a importância delas na sociedade. O instituto só passou a receber matrículas de homens nos anos 1960.

Já em 1972, o Izabela Hendrix ingressou no ensino superior com a criação de uma faculdade isolada e, em 2002, recebeu credenciamento para atuar como centro universitário.

Apesar do fim da unidade situada na Rua da Bahia, a instituição conta com outras duas instalações físicas na Região Metropolitana de Belo Horizonte: o campus Vila da Serra, em Nova Lima, e o campus Fazendinha, em Sabará. A rede ainda tem unidades em 16 estados.