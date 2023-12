Poucas horas depois de matar um jovem, de 21 anos, com um tiro, dentro de uma boate, em Montes Claros, no norte do estado, na noite desta sexta-feira (15/12), o autor do crime se entregou à Polícia Militar.

A motivação para o crime seria o fato de que a vítima mexeu com a namorada do matador. O namorado não gostou e os dois começaram a discutir.

Em dado momento, o namorado sacou um revólver e deu um tiro. Em seguida, o atirador fugiu, deixando a namorada para trás.

A Polícia Militar montou uma operação de busca e captura para tentar prender o atirador, no entanto, não conseguiu êxito. Mas com o amanhecer, o homem procurou um posto da Polícia Militar e se entregou.

O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), de Montes Claros.