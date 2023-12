Fechamento do campus havia sido anunciado em dezembro de 2022, quando a instituição comunicou o início de uma parceria com a universidade Newton Paiva a fim de receber os estudantes da graduação

O prédio do Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix, localizado na Rua da Bahia, próximo à Praça da Liberdade, no Bairro Lourdes, em Belo Horizonte, foi arrematado em leilão, nesta sexta-feira (15/12), por R$ 80 milhões pela Sociedade Mineira de Cultura da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas). A alienação do imóvel integra um plano de recuperação judicial do Grupo de Educação Metodista iniciado em 2021 em decorrência de um rombo estimado em R$ 1,7 bilhão.

Vale lembrar que o fechamento do campus havia sido anunciado em dezembro de 2022, quando a instituição comunicou o início de uma parceria com a Universidade Newton Paiva, a fim de receber os estudantes da graduação. O espaço é utilizado pela rede de ensino Decisão desde 2021, que, agora, firmou acordo com a PUC Minas para ocupá-lo até 2041.

Segundo a casa de leilões Norton Jochims Fernandes, em Porto Alegre (RS), o imóvel estava avaliado em R$ 90,8 milhões, mas não houve outros interessados, e a instituição católica concretizou a compra ao dar o lance mínimo. A unidade da Rua da Bahia, a maior da rede de ensino e tombada pelo patrimônio histórico e cultural, abriga o Teatro Izabela Hendrix e carrega os traços modernistas da Capela Verda Farrar.



“O Grupo da Educação Metodista teve seu plano de recuperação judicial homologado recentemente e, para fazer frente aos compromissos assumidos, faz-se necessário rever as atividades de instituições que estejam deficitárias e disponibilizar imóveis para serem vendidos, de forma a conseguir os recursos necessários”, declarou a instituição em comunicado divulgado em seu site em janeiro deste ano.



Em setembro de 2020, o Colégio Metodista Izabela Hendrix, um dos mais tradicionais de Belo Horizonte, também fechou as portas. À época, a instituição informou que “nos últimos anos” houve desafios financeiros intensos, comprometendo a sustentabilidade do colégio. À época, a mudança de gestão, o enxugamento do quadro administrativo e a redução no valor das mensalidades não foram suficientes para driblar a crise financeira.

História

O Instituto Metodista Izabela Hendrix foi criado em 1904 pela missionária norte-americana Martha Watts. No início, a instituição destinava-se à educação de mulheres, sendo, portanto, a primeira de Minas Gerais a reconhecer os direitos e a importância delas na sociedade. O instituto só passou a receber matrículas de homens nos anos 1960.



Já em 1972, o Izabela Hendrix ingressou no ensino superior com a criação de uma faculdade isolada e, em 2002, recebeu credenciamento para atuar como centro universitário.



Apesar do fim da unidade situada na Rua da Bahia, o Centro Universitário Izabela Hendrix conta com outras duas instalações físicas na Região Metropolitana de Belo Horizonte: o campus Vila da Serra, em Nova Lima, e o campus Fazendinha, em Sabará. Além de Minas Gerais, a rede tem polos e unidades em 16 estados.



Bem antes do início em terras mineiras, o movimento metodista surgiu como renovação da Igreja Anglicana, na Inglaterra, na primeira metade dos anos 1700, durante a Revolução Industrial, dentro da Universidade de Oxford. Dali, expandiu-se para outros continentes, tendo ao lado de suas igrejas uma escola e organizações de promoção humana.



No Brasil, a constituição de um sistema próprio de educação metodista teve origem no processo de inserção do protestantismo no país, considerando o contexto da abertura dos portos e a substituição da mão de obra escrava pela modalidade remunerada artesanal, manufatureira e laboral da imigração europeia.