De Papai Noel no 14-bis a neve artificial no coreto, Praça da Liberdade oferece uma experiência diversa para a família neste natal

As luzes da Praça da Liberdade carregam vislumbres de Natal para os belo-horizontinos. Com diferentes exposições, o circuito de luzes, realizado pelo Governo de Minas, convida a interação com os visitantes e viagens dos olhares para fontes iluminadas, homenagens a cidades mineiras, sinfonias de canos e outras novidades deste ano. A decoração vai até 6 de janeiro de 2024.

Leia também: Casa da Ópera de Ouro Preto, o mais antigo das Américas, é reaberto

Renas? Não, 14-Bis

Como forma de homenagear o aniversário de 150 anos de Santos Dumont, figura histórica mineira responsável por grandes invenções como o avião, o balão a gás motorizado e o relógio de bolso, luzes de led e neon da praça neste ano formam a imagem do 14-bis, avião criado pelo inventor.

Mensagem de Paz

A exposição reitera que o Natal tem um significado maior do que dar e ganhar presentes. O espaço traz pombas, um terço gigante, presentes com pombas e mãos que se movem, fazendo gestos de coração.

Cecília Alves, empolgada com a entrevista Ramon Lisboa/EM/D.A Press

Ao lado da árvore dos presentes, estava Cecília Alves, evangélica e ansiosa para participar de entrevistas de Natal. “Nota 1000, lindo! Mesmo não sendo católica, achei bonito”. Cecília disse que a sessão mais legal, para ela, é a "das estrelas cheias d’água".

Presépio luminoso

De frente à sessão da Paz, há um presépio feito de luzes néon amarelas em chapas de acrílico. As imagens piscam, alternando entre grupos com menino Jesus e seus pais, os Reis Magos, animais e outros detalhes.

A tecnologia de incorporar as fontes de iluminação dentro do material acrílico é nova para a decoração da Praça da Liberdade. A produtora cultural Danusa Renegado é a responsável pelo planejamento da decoração já há quatro anos e vê nessas melhorias um avanço na preparação das festas. “Descobrimos que podemos usar acrílico e alumínio com neon. Vamos evoluindo junto com o mercado, ele vai oferecendo ferramentas, e vamos aprimorando de acordo com o crescimento dele”, disse a realizadora.

Profetas e magia

A técnica de acrílico também está presente no setor dos profetas, que faz homenagem às obras do mineiro Aleijadinho, artista que esculpiu 12 profetas em pedra sabão, expostas na Basílica do Senhor Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas. Na Praça da Liberdade, figuras de luz que remetem às esculturas estão dispostas no jardim, com arcos de luz convidando os visitantes a entrar no meio dos profetas.

Sessão de fotos com a Malévola Ramon Lisboa/EM/D.A Press

Quem estava naquele ambiente era a personagem Malévola, do conto "A bela adormecida". Seu longo vestido e cabelo em forma de chifres chamou atenção de crianças e até de gente mais velha. Cecília Lage passeava com sua cuidadora, a sobrinha e o sobrinho neto. Os olhos da senhora ficaram encantados e, de pirulito e sorriso na boca, ela pediu registros com a personagem. “Ela é muito bela, e, assim como o Natal, é uma magia”, disse Pablo Damaceno, que performa nas ruas de Belo Horizonte recolhendo valores simbólicos por fotos. Outros artistas seguem o mesmo caminho, atuando na praça.

Sobre a decoração, Cecília fez uso de poucas palavras: “Nunca foi tão lindo”.

Coreto do Noel

Papai Noel descendo o coreto Ramon Lisboa/EM/D.A Press

O chamariz da Praça da Liberdade recebeu toda uma decoração especial para o Natal, com luzes formando figuras de renas, tapetes vermelhos e até neve artificial. Sentado no centro dele, estão a Mamãe e o Papai Noel, que recebem pedidos das crianças bem comportadas. De tempos em tempos, os equipamentos de neve se acionam, jogando neve pelo coreto.

Fonte Iluminada

Ao olhar para o teto do coreto, surgem imagens de estrelas ou corações. Um equipamento dispara feixes de luz nas águas que jorram dos reservatórios; desenhos são formados nas cascatas e "dançam" conforme o movimento e a variação de volume das fontes.

Corredor Iluminado

Corredor iluminado Ramon Lisboa/EM/D.A Press

Um corredor com as cores do arco-íris foi colocado na praça, e nele há a mensagem de “boas festas”. Com o número de visitantes, a passagem por ele pode até ser um pouco restrita. Pessoas ofereciam tirar fotos com dispositivos analógicos. As cores deste ano, no entanto, não agradaram a todos. “Ficou com muita informação, preferiria que fosse só amarelo”, disse a estudante de nutrição Ana Duarte.

Sinfonia de Canos

Criança brincando na Sinfonia Ramon Lisboa/EM/D.A Press

Em frente à entrada do corredor, há um conjunto de canos PVCs decorados.

Voos de pássaros

E no fundo do corredor, pássaros de néon contornam uma fonte, intercalando imagens para passar a sensação de voo. Por entre as grades, é possível observar a figura dentro da fonte, e a movimentação das aves se mescla com a agitação e interação das pessoas que visitam a Praça.

Feirinha de comida

14/12/2023. Credito: Ramon Lisboa/EM/D.A Press. Belo Horizonte - MG - Feira de comidas na Praca da Liberdade. Ramon Lisboa/EM/D.A Press

Com entrada ao lado do Palácio da Liberdade, uma feira reúne estabelecimentos locais com receitas de todo onde. Empanadas argentinas, crepe italiano, tropeirão e pastelburguer são alguns dos muitos pratos que se pode provar no corredor de vendas. As mesas são revezadas, os pastéis fritos na hora, há sucos naturais e muitas famílias passeando junto.

* Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata