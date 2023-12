Em caso de acidentes, os passageiros de táxis em Belo Horizontes terão cobertura mínima de 10 mil vezes o valor da bandeirada em vigor. A decisão foi publicada nesta sexta-feira (15/12), no Diário Oficial do Município (DOM).



Outra mudança no regulamento do Serviço de utilidade pública de transporte individual de passageiros operado por táxi na capital mineira, é que os taxistas serão obrigados a realizar o exame toxicológico, que antes era cobrado apenas para os condutores das categorias C, D e E. O exame deverá ser renovado a cada 3 anos.

O diretor do Sindicato dos taxistas de MG (Sincavir), João Paulo de Castro, destacou a importância da decisão. “O táxi está cada vez mais seguro. Hoje temos o Seguro de acidentes pessoais e de passageiros (APP), que resguarda todos os ocupantes do veículo em caso de acidentes, por invalidez, morte, assistência hospitalar e onde eu saiba, os aplicativos de transporte não têm isso”, conta.

Segundo a Superintendente de Mobilidade do Município de Belo Horizonte (Sumob) as decisões são em vistas para melhoria das condições de segurança e conforto dos usuários, bem como de organização e controle do Sistema.