BH volta a permitir transferência de permissão de tráfego de táxi

Texto segue decisão do STF que estabelece prazo de dois anos para que atuais permissões de tráfego possam ser transferidas (foto: Adão de Souza / PBH / Divulgação) A partir desta quinta-feira (10/8) passam a valer as regras do decreto 18.410/23 que estabelece regras para o serviço de transporte de passageiros por táxi, em Belo Horizonte. O texto segue decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que estabeleceu um prazo de dois anos, a partir de abril de 2023, para que as atuais permissões de tráfego possam ser transferidas para herdeiros ou terceiros.





A decisão assinada pelo ministro Dias Toffoli altera, provisoriamente, outra decisão da Suprema Corte, de março de 2021, que considerou inconstitucionais dispositivos da Lei de Mobilidade Urbana (12.587/2012) que permitiam a livre comercialização de autorizações de serviço de táxi e a sua transferência aos sucessores legítimos do taxista, em caso de falecimento, pelo tempo remanescente do prazo de outorga.





No dia 1º de agosto, representantes do Sindicato dos Taxistas e Motoristas Autônomos de Minas Gerais (Sincavir-MG) estiveram na sede da administração municipal pedindo que a medida imposta pelo STF fosse aplicada na capital mineira. Na época, foi confirmado que o decreto seria publicado até dia 15 do mesmo mês.