Homem esfaqueia vizinho em briga por energia elétrica em Sete Lagoas

Briga aconteceu nas proximidades da Rua Espinosa, em Sete Lagoas (foto: Reprodução/Google) Um homem, de idade não informada, esfaqueou o vizinho, de 22 anos, e agrediu a esposa, de 19, durante uma briga na noite de terça-feira (8) em Sete Lagoas, região central de Minas Gerais.

De acordo com a Polícia Militar, o casal, que mora no mesmo lote que o suspeito, nas proximidades da Rua Espinosa, no bairro Padre Teodoro, teria percebido que a energia elétrica da casa estava ligando e desligando diversas vezes. Ao averiguar com o vizinho, uma discussão se iniciou.

No boletim de ocorrências, a mulher alegou que foi agredida pela namorada e pela filha do suspeito. Já o marido foi atingido com dois golpes de faca no ombro direito.

As vítimas foram levadas ao Hospital Municipal, onde receberam atendimento médico e foram liberadas. O suspeito e as outras duas mulheres fugiram e não foram localizados.