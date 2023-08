MG: Mulher é morta com tiro pelo ex enquanto empurrava carrinho com o filho

Renata Aparecida de Freitas tinha 35 anos (foto: Reprodução/Facebook)

Uma mulher de 35 anos, identificada como Renata Aparecida de Freitas, foi morta com um tiro no rosto enquanto empurrava o carrinho com o filho de 4 anos, no centro de Presidente Olegário, no Noroeste de Minas, na tarde de terça-feira (8).