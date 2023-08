Justiça torna réu homem suspeito de matar a mãe com enxadadas na cabeça

432

De acordo com a denúncia, Paulo Sérgio de Oliveira Cecilio é possui transtornos psiquiátricos e constantemente agredia a mãe de forma psicológica e física (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) A Justiça de Minas Gerais aceitou a denúncia do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) para tornar réu o homem suspeito de matar a mãe com enxadas na cabeça. O crime ocorreu dentro da casa onde eles moravam, na madrugada do dia 9 de julho de 2023, no bairro Itaipu, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte. O réu, Paulo Sérgio de Oliveira Cecilio, vai a júri popular, que ainda não tem data marcada.

O Juiz Joaquim Morais Júnior, do 1º Tribunal do Júri de Belo Horizonte, que recebeu a denúncia, deu prazo de 72 horas para o Ministério Público de Minas Gerais se manifestar sobre o pedido de instauração de incidente de insanidade mental do acusado. A decisão foi publicada nesta terça-feira (8/8).

Cecilio será julgado por homícidio qualificado por meio cruel, com recurso que dificultou a defesa da vítima, feminicídio e contra a mulher por razões da condição de sexo feminino em situação de violência doméstica e familiar.

*Estagiário sob supervisão do subeditor Fábio Corrêa