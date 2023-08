Justiça manda soltar jovem suspeito de atropelar ciclista na MGC-356

432

Thiago ficou internado em estado grave após o acidente (foto: Reprodução) Uma decisão da Justiça de Minas Gerais dessa terça-feira (8/8) soltou Antônio Augusto Bembem da Silva, de 21 anos, suspeito de atropelar o ciclista Thiago Barbosa Bento no dia 6 de maio deste ano, na MGC-356, próximo ao BH Shopping, no bairro Belvedere, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.





O suspeito estava detido desde o dia 8 de maio, após se entregar. Na decisão, assinada pela juíza Bárbara Heliodora Quaresma Bonfim, é citado que o inquérito policial foi devolvido à delegacia no dia 20 de julho e ainda não foi concluído, tendo, portanto, "patente excesso de prazo configurando o constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do flagranteado".





Em nota, a Polícia Civil informou que as investigações estão em andamento, com oitivas e laudos periciais. “Tendo em vista a complexidade do caso, a investigação encontra-se em andamento e outras informações serão repassadas após a conclusão do inquérito”, diz o comunicado.

Relembre o caso





Na manhã do dia 6 de maio, Thiago estava pedalando no sentido Rio de Janeiro e foi atropelado por volta de 6h50. O carro continuou com o corpo de Thiago preso no para-brisa do veículo, enquanto fazia zigue-zague. Logo depois, o corpo do atleta caiu, e o motorista fugiu do local.





Thiago passou meses internado no hospital até ter alta. Nas redes sociais, ele vem compartilhando sua rotina de recuperação.