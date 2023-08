Homem é executado com 17 tiros na Grande BH

O crime aconteceu logo no início da manhã. À Polícia Militar, a esposa da vítima relatou que estava dentro de casa quando, por volta de 6 horas, escutou barulhos que seriam de disparos de arma de fogo.

De acordo com o boletim de ocorrência, a família do homem relatou que ele teve relações com o tráfico de drogas na região do Barreiro, em Belo Horizonte. No entanto, atualmente, ele trabalhava como açougueiro na cidade da Grande BH. Testemunhas informaram aos militares que a vítima ainda teria dívidas com traficantes da região.