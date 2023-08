Homem é morto a facadas pelo cunhado depois de criar confusão em família

432

Thalys Rodrigo Ribeiro tinha 28 anos (foto: Reprodução/Facebook) Um homem de 28 anos foi morto a facadas na madrugada desta quarta-feira (9/8) em Governador Valadares, na região dos Vales. Segundo a Polícia Militar, a vítima se chamava Thalys Rodrigo Ribeiro.

A polícia foi acionada e encontrou Thalys caído em uma via pública ao lado da casa do suspeito. O cunhado confessou o crime.

Segundo o boletim de ocorrências, na noite do crime, Thalys chegou até a residência da irmã, pulou o muro e começou a discutir com os presentes.

O cunhado ligou para a polícia. Durante uma discussão, Thalys subiu no carro dele e ameaçou quebrar o veículo caso o marido da irmã não saísse para a rua.

De acordo com familiares, o cunhado se armou com uma faca e tentou conversar com a vítima. Mas Thalys reagiu, pegando uma pedra. Neste momento, ele foi esfaqueado e morreu no local.

O suspeito foi preso e encaminhado para a delegacia. O caso será investigado.