Uma mulher morreu e outras três pessoas ficaram feridas, nesta terça-feira (14/11), em um acidente entre um táxi e um caminhão na MG-010, em Vespasiano, próximo à entrada de Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros (CBMMG), o motorista do caminhão perdeu o controle da direção, invadiu a contramão e colidiu de frente com o táxi. Mesmo com o impacto, o veículo só parou após bater em um muro.

O táxi ficou completamente destruído. Uma passageira, de 28 anos, morreu no local. Outra mulher, não foi identificada, foi socorrida com ferimento em uma das pernas e no rosto, e encaminhada ao hospital. O motorista do táxi, de 40, também foi atendido e levado para atendimento médico.

Apesar da gravidade do acidente, o condutor do caminhão teve ferimentos leves e foi encaminhado para o hospital Risoleta Neves, na Região Norte de Belo Horizonte.