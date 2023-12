Produtores rurais do setor do café de Varginha, no Sul de Minas, de Caratinga, no Vale do Rio Doce e de outras cidades mineiras alegam terem sofrido um golpe por parte da empresa Manga Coffee Corporation, de Varginha. De acordo com o grupo, a firma recebeu sacas de café pelas quais nunca pagaram. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) instaurou um inquérito policial, que segue em tramitação, para investigar o caso.

Um dos advogados que representa um grupo de cafeicultores e de corretores prejudicados pela situação, Daniel Medrado, quantifica que o tamanho da dívida da empresa “é algo em torno de R$ 450 milhões”, sendo que, deste valor, cerca de R$ 390 milhões seria destinado somente para os produtores que venderam sua safra e não receberam o dinheiro.

Além do inquérito, nessa terça-feira (12/12) aconteceu uma audiência pública no plenário, em Brasília, para tratar do problema. Os cafeicultores e corretores compareceram e fizeram um protesto na ocasião.

Fábio Arruda, cafeicultor de Piedade de Caratinga, na Região do Vale do Rio Doce, compareceu e disse que ele e o grupo de mais de 300 pessoas que também saíram da região para a capital do país passaram 48 horas acordados para protestar em frente ao plenário. “Foi exaustivo, mas a briga é de todos”, ele relata. Também houve protestos em Varginha e em Piedade de Caratinga.

Quanto ao resultado dos esforços empenhados pelos produtores de café, Paulo Sérgio Miranda, corretor, diz que a audiência pública foi melhor do que ele esperava: “muito empenho pessoal envolvido”. A Manga Coffee Corporation está sob recuperação judicial, e tem 60 dias para apresentar um plano de recuperação financeira ou decretar falência.

O advogado explica que a sentença de recuperação judicial é um processo que busca provar a viabilidade da empresa, e envolve “um levantamento de quanto deve e a quem deve, movimentações financeiras, e se a empresa é recuperável, financeiramente, ou deve decretar falência”, diz.

Para os produtores, “não existe uma solução proposta pela empresa, não existe um panorama para o pagamento dos débitos em aberto”, explica Medrado. A situação deles é especialmente complicada, porque se enquadram na situação de créditos quirografários: “são os últimos a receber, se sobrar algum recurso”, conta o advogado.

A reportagem do Estado de Minas tentou contato com a Manga Coffee Corporation por e-mail e telefone, mas ainda não obteve respostas.

Impactos do problema para o setor da cafeicultura

A falta de pagamento atingiu os cafeicultores, que fazem a colheita do café, e os corretores, responsáveis por estabelecer o contato entre o produtor rural e as grandes empresas. O pagamento pelas sacas vendidas não foi repassado aos corretores que, por sua vez, não tiveram como pagar os cafeicultores. O cafeicultor de Piedade de Caratinga diz: “se o corretor não recebe, a gente não recebe”.

Para Fábio, “está sendo muito difícil”. “Imagina você trabalhar e no final do mês o salário não entrar. A gente trabalha o ano inteiro para pegar (o pagamento) na colheita, e não pegamos. As coisas primordiais aqui já estão faltando, é uma situação de calamidade”, lamenta.

Ele relata que toda a sua família trabalha com a venda e colheita de café, e que cada familiar deve receber um valor diferente, mas a situação é geral. Além da família, o município de Piedade de Caratinga também sofre com o dilema. “O comércio caiu drasticamente”, conta.

O produtor ainda explica que “a região nossa é sustentada pela cafeicultura, o café compra carro, compra roupa…”. Na visão dele, o que a Manga Coffee Corporation fez se enquadra em “receptação de mercadoria”.

Até que o plano de recuperação financeira seja apresentado pela empresa, o advogado diz que o que os cafeicultores podem fazer é “manter a busca por informações sobre o que aconteceu, procurar movimentações irregulares por parte da empresa e tentar entender as razões para isso”.



*Estagiária com supervisão do subeditor Diogo Finelli.