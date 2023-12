O ex-vereador de Araguari Jander Souza Patrocínio foi preso com quase 4 toneladas de maconha pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), nessa quarta-feira (13/12), no Mato Grosso do Sul. Com ele, os policiais ainda apreenderam armas e munição.

O flagrante aconteceu na rodovia BR-163, em Naviraí (MS). Os policiais abordaram a carreta, onde o ex-vereador estava e que tinha placas de Coronel Sapucaia (MS). Ela transportava aveia a granel, mas a quantidade de grãos vazando do reboque chamou a atenção da PRF.

Bastou levantar a lona para a polícia encontrar os fardos de drogas e um fuzil com os carregadores e as munições. Eram 3,8 toneladas de maconha e outros 15,7 quilos de skunk.



Com o flagrante, Jander Patrocínio informou que havia carregado a aveia em Antônio João (MS) ainda na terça-feira (12/12) e, durante a noite, pegou a droga e a arma em uma mata na zona rural de Aral Moreira (MS).



Ele não seria o dono das cargas, somente o transportador, serviço pelo qual receberia R$ 20 mil para entregar a droga e o fuzil com munições em Maringá (PR).

O ex-vereador de Araguari foi levado para a Polícia Civil e autuado em flagrante por tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso restrito.

Jander Souza Patrocínio mora em atualmente em Coronel Sapucaia, também no Mato Grosso do Sul. Mas teve mandato entre os anos de 2017 e 2020 em Araguari, no Triângulo Mineiro. Ele foi eleito pelo PSB, com 1.180 votos.



Ele não conseguiu se reeleger e ainda é investigado pelo Ministério Público de Minas Gerais por nepotismo. A acusação é de que sua esposa ocupou cargos na Câmara de Araguari durante o mandato de Jander.