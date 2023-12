Uma mulher, de 29 anos, foi assassinada nessa quarta-feira (13/12) com uma facada no bairro Sagrada Família, em São Francisco, no Norte de Minas. O suspeito do crime fugiu e ainda não foi localizado pela Polícia Militar.



Segundo informações contidas no boletim de ocorrência, antes do assassinato o suspeito do crime ligou para a Polícia Militar e denunciou a mulher. Ele disse que os dois fizeram um programa sexual e o combinado era ele pagar R$ 100. No entanto, durante o ato, ela furtou R$ 300 e foi embora.

Ainda segundo consta no B.O, o homem comentou com os vizinhos sobre o caso. No entanto, mesmo com a denúncia, ele disse que não ficaria no prejuízo e foi atrás da mulher.Ele a encontrou em uma das ruas do bairro Sagrada Família. De posse de uma faca, ele foi na direção dela, que correu. No entanto, ele conseguiu chegar perto dela e desferiu o golpe no abdômen da vítima. Ela morreu no local.O homem fugiu. A PM fez buscas na região, mas não o encontrou. A Polícia Civil começou a investigar o caso.