Três suspeitos de matar dois homens em uma boate, no Bairro Todos os Santos, em Coronel Fabriciano, no Vale do Rio Doce, no último dia 27 de setembro, foram presos, em um trabalho conjunto entre as Polícias Civil e Militar, nessa quarta-feira (12/13). Daniel de Assis Gonçalves, de 24 anos, e Mauro Sérgio Roque Alves, de 34, foram assassinados.

Dois dos suspeitos presos, de 22 e 35 anos, foram detidos no Centro de Coronel Fabriciano, e o terceiro, de 24, em Ipatinga. Um quarto investigado pelo crime não foi localizado.

No dia do crime, o corpo de Daniel foi encontrado caído na rua. Já Mauro foi morto dentro da boate. Duas outras pessoas foram baleadas.

O proprietário da boate contou que havia cerca de 20 pessoas no local e que ouviu barulhos semelhantes ao de telhas quebradas antes dos disparos.

No momento do crime, os suspeitos e as vítimas estavam sentados em mesas, uma ao lado da outra. Daniel e Mauro já tinham passagens pela polícia. Os suspeitos foram levados para o sistema penal.