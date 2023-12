Um homem, de 35 anos, foi preso pela Polícia Civil (PCMG), acusado de abusar sexualmente três adolescentes, todas com 14 anos de idade. As vítimas eram prima e enteadas do suspeito.

Segundo a investigação da PCMG, os abusos ocorreram na cidade de Santa Maria do Suaçuí, na Região do Vale do Rio Doce. De acordo com a polícia, o Conselho Tutelar recebeu as informações dos abusos e as repassou para o órgão.



De acordo com a investigação, em novembro deste ano, o homem teria cometido estupro de vulnerável com uma das adolescentes.

Leia também: Menino de BH pede cesta básica e picanha em carta a Papai Noel





Durante o processo de investigação, as vítimas foram ouvidas pela Polícia Civil. De acordo com esses relatos, a PCMG concluiu a “existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade dos crimes”. Por isso, o homem foi preso de forma preventiva.