Sede do Arquivo Público de BH, no Bairro Floresta, tem mais de 1,5 mil metros lineares de documentos textuais e 1,2 milhão de itens documentais.

Cultura, conhecimento e obras. Nas comemorações, nesta semana, dos 126 anos de inauguração da capital mineira, o Arquivo Público da Cidade (APCBH), vinculado à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), lança dois trabalhos inéditos do seu acervo: a 10ª edição da Revista Eletrônica (Reapcbh) e a nova publicação da série "O Arquivo e a Cidade", intitulada “A Preservação do Acervo do Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte”.

Segundo nota da PBH, o Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte passou, neste ano, por obras para melhorias na acessibilidade do imóvel. "A instituição agora conta com um elevador para receber os visitantes, consolidando-se, cada vez mais, como um espaço de promoção da cidadania."

Leia também: Museu Casa de Cacos está fechado há quase três meses



Para celebrar os lançamentos e as melhorias, a Secretaria Municipal de Cultura e a Fundação Municipal de Cultura promovem nesta sexta-feira (15/12), a partir das 16h, um evento aberto ao público, na sede do APCBH, com entrada gratuita. As atividades integram as celebrações dos 126 anos de Belo Horizonte. O APCBH conta com o diretor e historiador Yuri Mello Mesquita.

A secretária municipal de Cultura de BH, Eliane Parreiras, reafirma o protagonismo e a importância do APCBH para a capital. “Para além dos lançamentos das duas novas publicações, o Arquivo Público de BH encerra o ano com muitas ações importantes no campo da preservação, entre elas, o recorde de recolhimento de acervos, como o da Superintendência de Limpeza Urbana (SLU), que trazem a história da limpeza urbana, e os documentos da Subsecretaria de Planejamento Urbano, que vão compor um dos maiores acervos de arquitetura e urbanismo da América Latina. O APCBH é um orgulho para todos nós”.

Já a presidente da Fundação Municipal de Cultura, Luciana Rocha Féres, a atuação do Arquivo Público da Cidade é reflexo do compromisso da PBH com uma política ampla de valorização e proteção de acervos documentais. “Os acervos do Arquivo Público de Belo Horizonte são a memória viva da nossa cidade. Preservá-los e valorizá-los é mais que um ato de conservação, é um compromisso com a cultura. Em 2023, o Arquivo Público celebra a continuidade de projetos importantes como o Cestas da Memória e o Novos Registros, além do lançamento de publicações importantes que contribuem para a valorização do patrimônio documental da cidade”, destaca Féres.

História

O APCBH foi criado em 1991, e, ao longo de mais de três décadas de trabalho, a instituição venceu inúmeros desafios. Sua sede atual conta com mais de 1.500 m² lineares de documentos textuais e 1,2 milhão de itens documentais, incluindo fotografias, fitas de vídeo, cartazes, revistas, plantas, mapas, dentre outros. O objetivo é garantir a preservação e a acessibilidade ao patrimônio documental da cidade.

Em 2023, o Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte se tornou novamente uma diretoria própria dentro da estrutura da Fundação Municipal de Cultura, desvinculada da Diretoria de Patrimônio Cultural. A medida reforça a especificidade e a importância das políticas arquivísticas para o bom funcionamento da administração municipal, e para a preservação da memória e da história da capital mineira.

Lançamentos

A Revista Eletrônica do Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte é um periódico anual de caráter acadêmico e científico que recebe artigos, resenhas e propostas pedagógicas de uso de documentos em sala de aula. Abrange as várias áreas do conhecimento que se debruçam sobre a capital. Segundo a PBH, trata-se de uma importante iniciativa para lançar luz sobre a cidade, além de constituir um acervo sobre Belo Horizonte. Em sua 10ª edição, a Revista conta com um dossiê que celebra os 30 anos do projeto “Novos Registros”.

Lançado em 1993, o “Novos Registros” é a ação contínua mais antiga do APCBH. O objetivo é estabelecer um diálogo entre a academia e a sociedade, para debates sobre Belo Horizonte, em seus aspectos históricos, sociais, culturais, arquitetônicos, dentre outros. Os palestrantes convidados são mestres ou doutores, de diversas áreas do conhecimento, que estudaram Belo Horizonte em seus mais variados aspectos. O projeto reúne a produção do conhecimento sobre a cidade por meio de um banco de teses e dissertações, que podem ser consultadas pelo público que visita o Arquivo.



Outra publicação a ser lançada é “A preservação do acervo do Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte”, que integra a série "O Arquivo e a Cidade". A publicação visa divulgar o conjunto de atividades desenvolvidas pela equipe de conservadores/restauradores do APCBH para zelar pelo patrimônio documental da cidade, além de sensibilizar as pessoas que produzem e lidam com documentos sobre a relevância e a necessidade de adotar práticas de conservação em seus ambientes e rotinas de trabalho.



Serviço

Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte (APCBH)

Lançamento de novas publicações e inauguração das melhorias na infraestrutura

Data: Sexta-feira (15/12), às 16h

Local: O APCBH fica na Rua Itambé, 227, Bairro Floresta, em BH