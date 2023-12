O Museu Casa de Cacos, localizado em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, está há quase três meses fechado. O motivo se deu por causa das fortes chuvas e rajadas de vento ocorridas no município entre os dias 11 e 15 de setembro.

De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura, as condições climáticas danificaram a parte anexa do local. Temporariamente fechada desde 20 de setembro deste ano, a Casa de Cacos está passando por um processo de restauração estrutural.

A pasta ainda informou, por meio de nota, que a previsão de reabertura do espaço será no primeiro semestre de 2024, e a programação cultural a ser executada no museu ainda está em processo de curadoria.

“É uma tristeza! Moro em Contagem há 12 anos e, desde que vim para cá, visitava a Casa de Cacos apenas do lado de fora. Ela é uma preciosidade, uma obra de arte que a gente tem que cuidar com muito zelo”, afirmou Patrícia Matos, gestora e produtora cultural.

Ela destaca ainda a importância desse edifício cultural para a cidade. “É uma obra de arte muito importante e muito original, um trabalho de uma vida. Contagem está precisando muito de equipamentos culturais. A gente não tem um teatro, uma casa de show, museu... A Casa de Cacos é referência para as gerações futuras”, completou.

O que é a Casa de Cacos?

Construída em 1963, por um geólogo chamado Carlos Luís de Almeida, a Casa de Cacos ficou fechada durante 15 anos por causa de danos estruturais. Natural de Juiz de Fora, mas tendo passado sua vida inteira em Belo Horizonte, o idealizador do edifício quis transformar o imóvel que tinha comprado no início dos anos 1960 em um tipo de casa de campo para passar os fins de semana.

Todas as vezes que visitava o local, Carlos adicionava novos fragmentos, ampliando cada vez mais o espaço. Os pequenos pedaços de louças e cerâmicas foram se juntando e formando essa moradia, no mínimo, curiosa.

Leia: Minas Gerais tem três trechos entre os mais perigosos e mortais do Brasil

A forma atual do edifício ficou pronta em 1989, no ano da morte de seu proprietário. Dois anos depois, a prefeitura comprou o imóvel. Após as reformas, o local foi reaberto em agosto de 2022.

A construção, feita de cacos, é a única do tipo no Brasil sendo equiparada à Capela dos Ossos, em Évora, em Portugal, assim como às criações do arquiteto espanhol Gaudí. A casa fica localizada na Rua Ignez Glanzmann de Almeida, 132, no Bairro Bernardo Monteiro, em Contagem.

* Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata