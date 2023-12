A rodovia BR-381 (Fernão Dias), em Contagem, na Grande BH, está entre as mais perigosas do Brasil

Alerta para viajantes: a rodovia BR-381 (Fernão Dias), em Contagem, na Grande BH, está entre as mais perigosas do Brasil segundo acidentes, enquanto a BR-040 (Nova Lima) e a BR-116 (Manhuaçu) estão entre as mais mortais do país. Conheça as demais na tabela ao fim do texto.

As informações são parte dos dados referentes a novembro de 2022 e outubro de 2023 da publicação Viagem Segura – Guia CNT de Segurança nas Rodovias 2024, a segunda edição do trabalho feito pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), lançado nessa quarta-feira (13/12).

Segundo o guia, a BR-101 foi a rodovia nacional que registrou mais acidentes, no período de 12 meses, com 11.337 ocorrências (17,0% do total), enquanto a BR-116 foi a rodovia que registrou mais mortes, com 752 casos no período (13,6% do total).

Pelo trabalho que detalha as condições mais críticas da malha rodoviária em relação à segurança no trânsito, a BR-381 no trecho da Cidade Industrial, em Contagem, na Grande BH, é o sexto com mais acidentes em um segmento de 10 quilômetros. Foram 293 registros que resultaram em nove pessoas mortas entre o KM480 e o KM490. O primeiro da lista é a BR-101, em Santa Catarina, com 529 acidentes e 16 mortes.

Já a BR-040, em Nova Lima, também na Grande BH, é o nono trecho de 10 quilômetros que mais matou, com 40 acidentes produzindo 10 mortes, entre o KM 560 e o KM 570, na altura da Lagoa dos Ingleses.

O décimo mais mortal são os 10 mil metros entre o KM 580 e KM 590 da BR-116, no distrito de São Pedro do Avaí, em Manhuaçu, na Zona da Mata Mineira. Foram 29 acidentes e dez óbitos. Mais uma vez, a BR-101, em Santa Catarina, lidera o ranqueamento brutal, com 529 acidentes e 16 mortos no trecho mais mortífero do Brasil.

Em Minas Gerais, foram registrados 8.814 acidentes nas rodovias federais, com um total de 712 óbitos - ou seja, 8 mortes a cada 100 acidentes. Ao todo, 11.457 pessoas ficaram feridas (leve ou gravemente) nos acidentes ocorridos.

A BR-101 aparece quatro vezes, com dois trechos nos estados de Santa Catarina e dois em Pernambuco; a BR-116 também é listada quatro vezes, com dois trechos em São Paulo, um no Rio de Janeiro e um em Minas Gerais. Além das duas, as outras rodovias que estão no ranking são a BR-381 com um trecho em São Paulo e a BR-040 com trecho em Minas Gerais.

A BR-040, em Nova Lima, na Grande BH, é o nono trecho de 10 quilômetros que mais matou PRF/Divulgação

Em Minas Gerais a colisão é o tipo mais recorrente de acidente, com um total de 4.625 (52,5%), ocasionando 435 (61,1%) mortes. Em seguida vêm a saída de pista, com 1.814 (20,6%) ocorrências e 98 vítimas, e os capotamentos ou tombamentos, que juntos somaram 1.253 (14,2%) acidentes e 62 (8,7%) óbitos.

Ausência de reação do condutor é a causa mais recorrente em Minas Gerais, com um total de 1.315 acidentes (14,9% do total). Velocidade Incompatível é a causa de mortes em acidentes mais recorrentes, com um total de 103 ocorrências (14,5% do total).

No estado, 78,7% da extensão das rodovias apresentam algum tipo de problema, sendo 70,6% da extensão no pavimento, 75,3% de sinalização e 80,5% têm deficiência na geometria da via. Ao todo a malha pesquisada soma 403 pontos críticos.

Os piores trechos mineiros são a BR-352, entre Abaeté e Pará de Minas, com 133 km pesquisados e mais de 100 km e até 250 km em estado considerado ruim. Em seguida, a BR-367 (Jacinto a Araçuaí), com 214 km investigados e mais de 100 km e até 250 km sendo ruins. A terceira pior foi a MG-381, de Mantena a Galiléia, que dos 109 km pesquisados, mais de 100 km e até 250 km foram considerados ruins

Mortes nas estradas do Brasil equivalem à queda de um Boeing por dia

A cada dia acontecem, em média, 182 acidentes e 15 mortes apenas nas rodovias federais do país. Para se ter uma ideia da gravidade desse elevado índice de morte, comparativamente, considerando que um avião Boeing 737 tem uma capacidade de até 215 passageiros, é possível inferir que morrem nas rodovias federais brasileiras o equivalente à queda de um Boeing, com a morte de todos os passageiros a cada 14 dias.

Além de identificar os trechos rodoviários mais perigosos, a CNT apresentou os principais tipos e causas de acidentes, trazendo informações sobre todo o Brasil, cada região e para as 27 Unidades da Federação. Essa análise é realizada a partir dos resultados da Pesquisa CNT de Rodovias 2023 e dos dados mais recentes de ocorrência de acidentes disponibilizados pela Polícia Rodoviária Federal de novembro de 2022 a outubro de 2023.



Pensado para alertar quem vai percorrer as rodovias nas próximas semanas, o Guia CNT de Segurança nas Rodovias traz ainda recomendações para que o motorista tenha uma condução mais eficiente e visa colaborar para a redução das ocorrências de acidentes no país, cujo índice elevado tem graves impactos sociais e econômicos.

Recomendações da CNT



Nesse contexto de riscos, a CNT recomenda que antes de partir, se planeje a viagem e faça a manutenção do veículo. "Na estrada, deve-se estar sempre atento a via e aos demais usuários, com especial cuidado em relação aos pedestres e ciclistas. As ultrapassagens devem sempre ser feitas em segurança, respeitando a sinalização. Exige-se atenção redobrada do motorista nos períodos noturno e de mau tempo, quando há piores condições de visibilidade. E, ainda, nos finais de semana e em feriados, quando os acidentes ocorrem em maior número", informa.



A CNT destaca como muito importante, também, fazer paradas periódicas para descanso em locais seguros e dar preferência a refeições leves, para não correr o risco de dormir ao volante. "E nunca, sob qualquer hipótese, conduzir sob efeito de bebidas alcoólicas ou outras substâncias que alterem a percepção e o comportamento do motorista".

Tabelas com os piores trechos

- Tipos de acidentes mais comuns em Minas Gerais

Tipo de acidente/Acidentes/%/Mortes/%

Colisão/4625/52,5/435/61,1

Saída de Pista/1814/20,6/98/13,8

Capotamento/Tombamento/1253/14,2/62/8,7

Atropelamento/497/5,6/105/14,7

Queda de Ocupante/317/3,6/7/1

Incêndio/240/2,7/0/0

Eventos atípicos/45/0,5/5/0,7

Derramamento de Carga/23/0,3/0/0

Total/8814/100,00%/712/100,00%

- 10 Trechos mais perigosos de Minas Gerais segundo número de acidentes em 10km

BR/KM inicial/KM final/Acidentes/Mortes

BR-381/480/490/293/9

BR-381/490/500/207/7

BR-040/510/520/176/2

BR-040/520/530/168/6

BR-116/410/420/127/5

BR-050/170/180/110/5

BR-381/500/510/107/3

BR-116/700/710/92/2

BR-116/520/530/85/0

BR-040/500/510/82/2

- 10 Trechos mais perigosos de Minas Gerais segundo número de mortes em 10km

BR/KM inicial/KM final/Acidentes/Mortes

BR-040/560/570/40/10

BR-116/580/590/29/10

BR-381/430/440/49/9

BR-381/480/490/293/9

BR-381/520/530/68/9

BR-040/690/700/17/7

BR-116/610/620/12/7

BR-365/460/470/6/7

BR-381/160/170/18/7

BR-381/490/500/207/7



- 10 Trechos mais perigosos do Brasil segundo número de acidentes em 10km

UF/BR/Km Inicial/Km Final/Acidentes/Mortes

SC/BR-101/200/210/529/16

SP/BR-116/220/230/415/15

SC/BR-101/210/220/364/2

SP/BR-116/210/220/324/14

SC/BR-101/130/140/301/14

MG/BR-381/480/490/293/9

RJ/BR-116/170/180/264/11

ES/BR-101/260/270/261/9

SC/BR-101/190/200/249/3

SC/BR-101/110/120/235/9

- 10 Trechos mais perigosos do Brasil segundo número de mortes em 10km

UF/BR/Km inicial/Km final/Acidentes/Mortes

SC/BR-101/200/210/529/16

SP/BR-116/220/230/415/15

SC/BR-101/130/140/301/14

SP/BR-116/210/220/324/14

PE/BR-101/60/70/212/13

SP/BR-381/80/90/172/12

PE/BR-101/70/80/224/11

RJ/BR-116/170/180/264/11

MG/BR-040/560/570/40/10

MG/BR-116/580/590/29/10

Fonte: CNT