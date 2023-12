A suspeita é que o condutor perdeu o controle da direção e tentou saltar do caminhão, mas caiu debaixo do veículo

Um homem, de 30 anos, morreu ao ser esmagado por um caminhão caçamba na tarde dessa quarta-feira (13/12), na zona rural da cidade de Riacho dos Machados, no Norte de Minas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima era motorista do veículo carregado de areia, que tombou na estrada que liga o município de Porteirinha ao município de Riacho dos Machados.

A suspeita é que o condutor perdeu o controle da direção e tentou saltar do caminhão, mas caiu debaixo do veículo e sofreu esmagamento de crânio e teve a parte superior do tórax desmembrada do corpo.

Com o apoio de uma retroescavadeira e a utilização de técnicas de estabilização veicular, os bombeiros realizaram o destombamento do veículo e a recuperação do corpo.

Peritos da Polícia Civil de Janaúba e Polícia Militar de Riacho dos Machados estiveram no local.

O corpo foi liberado pela perícia e encaminhado para a funerária Norte Minas, de Porteirinha.

O caminhão permaneceu no local e será removido na manhã de hoje pela empresa onde a vítima trabalhava.