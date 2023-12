Presos pedem melhorias dentro do presídio

Um princípio de rebelião foi controlado por policiais penais dentro do Centro de Remanejamento de Presos (Ceresp) de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite desta quarta-feira (13/12).



Imagens que circulam nas redes sociais mostram colchões e travesseiros sendo queimados pelos detentos nos corredores da unidade. Em um dos vídeos, gravados de dentro de uma cela de detenção, os presos citam os motivos da rebelião e falam que não estão recebendo comida de qualidade.

“Estamos sofrendo represálias. Não tem água na cadeia, a comida está vindo com caco de vidro. Precisamos de ajuda urgente, direitos humanos. A direção não está dando conta de direcionar esta unidade. É covardia com o preso, com a família em dia de visita. Eles tratam a gente como bixo”, diz um detento.

Em tom de ameaça, o preso fala que vai mandar comparsas incendiarem ônibus próximos ao Ceresp, como forma de retaliação. “A partir de agora mandamos colocar fogo em ônibus, sabendo que a população não tem nada haver com isso, mas é a única forma de chamar a atenção para que essa opressão e patifaria dentro do sistema carcerário acabe", disse no vídeo.

“A gente vai mandar meter fogo em ônibus, matar polícia, dar ataque nos presídios. Porque o que estão fazendo é uma covardia”, diz outro detento.

Em nota, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) disse que “o episódio ocorrido hoje foi uma subversão da ordem, ou seja, situação na qual o controle da unidade não é perdido pelos policiais penais e os eventos são controlados de forma rápida e sem feridos.”

Sobre as reivindicações dos detentos, a Sejusp informou que algumas refeições servidas no jantar estavam irregulares e que isso causou a insatisfação dos presos. “A situação foi resolvida junto à empresa fornecedora da alimentação e as refeições foram substituídas”, diz a nota.