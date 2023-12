Uma massa de ar quente ganha força nos próximos dias em várias partes do país. Em Minas Gerais, os termômetros devem marcar entre 38ºC e 40ºC no Norte e Noroeste entre quinta-feira (14/12) e domingo (17/12).

No entanto, segundo o meteorologista do Inmet Heráclio Alves, a previsão é que essa onda de calor se estenda até 20 de dezembro, quando, dois dias depois, terá início o Verão.



“Durante o período da onda de calor, pode chover de forma rápida e isolada à tarde em Minas, o que não deve aliviar a sensação de calor. Ou seja, o tempo vai permanecer abafado”, explica o meteorologista.

Vale dizer que, segundo a Climatempo, a extensão do prazo da onda de calor é válida especificamente para o Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, sul do Mato Grosso, norte de São Paulo, sul do Tocantins, oeste da Bahia e grande parte de Minas.

Leia também: Homem condenado a 41 anos de prisão por morte de fisiculturista será julgado de novo



Até lá, as menores máximas enfrentadas pelos mineiros ficam entre 32ºC e 34ºC no Leste do estado e nas regiões serranas, como Sul e Sudoeste. Já as temperaturas mais baixas nas primeiras horas da manhã acontecem no Sul e Sudeste, com mínimas estimadas de 10ºC a 12ºC, que devem se elevar de forma rápida.



Em BH, máximas de até 33ºC



Em Belo Horizonte, durante a onda de calor, a máxima deve ficar na casa dos 33ºC, com tendência de ligeira elevação prevista, a princípio, para esta quarta-feira (13). Apesar da tendência de precipitação no estado, não deve chover na capital até o próximo domingo, aponta o Inmet. A umidade relativa do ar nesse período gira em torno de 25% a 30% - índice abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que considera ideal percentuais a partir de 60%.



Massa de ar quente



Uma massa de ar quente ganha força, nos próximos dias, em grande parte da região centro-sul do Brasil. De acordo com o Inmet, a expectativa é que no fim de semana os termômetros ultrapassem os 40°C, inclusive no Rio Grande do Sul.



A partir de sexta-feira (15/12), o forte calor também deve atingir a maior parte do Centro-Oeste e Sudeste do país, além das regiões Norte e Nordeste, com temperaturas máximas que podem superar 40°C nos estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e interiores de São Paulo e Bahia.



A condição climática deve se manter até domingo (17/12). Por isso, o Inmet emitiu alerta de nível laranja (perigo), já que o fenômeno deve persistir por, pelo menos, quatro dias consecutivos, sendo que, a partir de três, já se configura o prazo mínimo para afirmar que uma onda de calor está em curso.