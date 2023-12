Mês marcado pelas fortes chuvas de final de ano, dezembro está chegando na metade. Em Belo Horizonte, segundo dados da Defesa Civil, no último mês do ano chove em média 17 dias. Os números servem de alerta porque dependendo do volume, as chuvas causam estragos, com alagamentos em diversos pontos da capital.

Contudo, em algumas regionais choveu bem pouco ate o momento. Ou seja, se for seguir a média histórica do órgão, diversos lugares de BH devem registrar ainda muitos dias de chuva até o fim de 2023. Confira a situação de cada regional:

A região do Barreiro já registrou seis dias de chuva no mês, restando ainda mais 11 dias para chegar na média de dias de chuva em dezembro. Mesmo cenário do Centro Sul, Pampulha e Venda Nova, que também registraram seis dias, faltando 11 para chegar à marca.



A Noroeste é a regional que mais registrou chuvas até o momento na capital, com sete dias de precipitação. Para chegar na média, ainda faltam 10 dias de chuva. A região Oeste, Nordeste e Leste estão empatadas com cinco dias, restando ainda mais 12 dias de chuva.

Por fim, o lugar que menos registrou chuva em dezembro, com quatro dias, a regional Norte, onde moradores podem esperar mais 13 dias de chuva.



Dias com chuva em dezembro até 8h do dia 13/12/2023:



• Barreiro: 6 (2,5,6,7,10,12)

• Centro Sul: 6 (2,4,5,6,9,12)

• Leste: 5 (2,3,5,9,12)

• Nordeste: 5 (2,3,5,9,12)

• Noroeste: 7 (2,3,4,5,6,10,12)

• Norte: 4 (2,3,5,12)

• Oeste: 5 (2,3,5,6,12)

• Pampulha: 6 (2,3,5,6,10,12)

• Venda Nova: 6 (2,3,5,6,9,12)



Média Climatológica DEZEMBRO: 17 dias