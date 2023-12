Após ter a sentença de 41 anos e três meses de prisão anulada pela Justiça, Paulo Henrique Rocha, de 33 anos, acusado de ser o assassino da fisiculturista Tereza Cristina Peres de Almeida, de 44 anos, e de seu filho, Gabriel Peres, de 22, será julgado novamente nesta quinta-feira (14/12).

O primeiro julgamento aconteceu em março de 2022. O réu era acusado de homicídio duplamente qualificado pelas mortes de mãe e filho. Pelo assassinato da ex-mulher, ele recebeu condenação de 25 anos e quatro meses, mais 16 anos pela morte da outra vítima, o filho da fisiculturista.

A sentença foi anulada após a defesa de Paulo argumentar que o júri não considerou um laudo atestando a semi-imputabilidade do homem. O pedido foi aceito pela Justiça. Os advogados utilizaram um laudo, assinado por psiquiatras, e que apontava que o homem possui transtorno de personalidade.

Relembre o crime

O crime ocorreu na noite de 29 de julho de 2019. A fisiculturista e seu filho foram mortos, a tiros, quando entravam no carro dela, em frente à academia. As cenas foram gravadas por uma câmera de monitoramento, sendo esta a prova principal.

No momento em que mãe e filho entravam no carro, Paulo Henrique apareceu, disparando seu revólver. O crime teve motivo torpe, segundo a investigação da polícia, pois o réu não teria aceitado o término do relacionamento com Tereza Cristina.

Ele vinha perseguindo a ex-companheira e o filho dela, Gabriel, depois de terem se separado, a ponto de a fisiculturista ter pedido medida protetiva contra ele, o que foi concedido pela justiça.