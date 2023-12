Belo Horizonte está sob alerta de uma nova onda de calor. De acordo com a Defesa Civil do município, as temperaturas máximas ficarão acima da média na capital mineira, que é de 28ºC.

O fenômeno ocorre devido a atuação de uma massa de ar quente e seco e deve perdurar até domingo (17/12).

As temperaturas máximas previstas para os próximos dias, segundo o órgão serão de:

Quinta-feira (14/12): 33ºC

Sexta-feira (15/12): 33ºC

Sábado (16/12): 33ºC

Domingo (17/12): 33ºC

Nova onda de calor

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu alerta para uma nova onda de calor no Brasil. Em Minas Gerais, todas as regiões devem ser afetadas.

A previsão é de que as temperaturas podem passar de 40°C em algumas regiões do país. Em Minas, os termômetros devem atingir os 39°C, enquanto na capital mineira podem chegar aos 34°C.

O instituto ainda informou que a intensidade do aviso está relacionada com a persistência do fenômeno, que deve seguir por pelo menos quatro dias consecutivos, e não apenas com as temperaturas previstas.

*Estagiário com supervisão do subeditor Diogo Finelli.