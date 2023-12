Mais um caso de agressão à mulher é registrado no interior do estado, e um autor do crime é preso. Um homem, de 36 anos, foi capturado, em flagrante, pela Polícia Civil, suspeito de lesão corporal e ameaça, na cidade de Cristais, no Sul do estado. A vítima, uma mulher grávida de cinco meses, ex-companheira do investigado.

A denúncia foi feita à Polícia Civil nessa terça-feira (12/12), quando a vítima, de 22 anos, compareceu à delegacia contando sobre a agressão sofrida, há pouco, além de ameaças recebidas.

O homem foi preso no trabalho em flagrante pela equipe de Delegacia de Polícia em Cristais. Depois de interrogado, o suspeito foi levado para o sistema prisional.