A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) anunciou, nesta quarta-feira (13/12), a ampliação do horário de funcionamento do Mirante do Mangabeiras, na Região Centro-Sul da capital. A partir desta quinta-feira (14), o local vai ficar aberto até as 21h.

A ideia da PBH é que os visitantes ganham mais tempo para aproveitar os atrativos cartão-postal.

Para marcar o primeiro dia da ampliação do funcionamento do Mirante, haverá uma programação especial gratuita e aberta ao público. Às 18h, o "Grupo Som & Vida" apresenta clássicos dos anos 1960 e da MPB. Na sequência, às 19h30, será a vez do coral Cantáridas, do Instituto de Ciências Biológicas (ICB) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com um repertório de canções natalinas e sacras.

Food trucks estarão disponíveis para a venda de alimentos e bebidas para o público. O acesso de veículos não é permitido e a programação pode ser cancelada em caso de chuva.

Funcionamento Mirante do Mangabeiras (rua Pedro José Pardo, 1.000 - Mangabeiras)

Segunda-feira - fechado para manutenção;

Terça e quarta-feira - aberto das 8h às 18h (entrada permitida até às 17h30);

Quinta-feira a domingo - aberto das 8h às 21h (entrada permitida até às 20h30).