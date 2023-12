O sorriso largo no rosto, a facilidade para fazer amizades e o amor pela família davam o tom de como o motorista de aplicativo Oscar Frederico Santos de Oliveira, de 29 anos, levava a vida, segundo familiares. O rapaz, formado em engenharia civil em 2018, havia conseguido o primeiro emprego nessa área há um mês, mas teve o sonho de seguir carreira na profissão interrompido. Oscar foi encontrado morto por militares do Corpo de Bombeiros na Serra do Rola Moça, em Brumadinho, na Grande BH, nessa terça-feira (12/12).



Segundo a irmã da vítima e técnica de enfermagem do trabalho Thais Santos de Oliveira, de 38 anos, Fred, como era popularmente conhecido, estava radiante, pois finalmente tinha conseguido começar a trabalhar naquilo em que havia se formado. “Mesmo assim, ele ainda fazia as corridas de aplicativo para complementar a renda, mas a intenção era viver somente da engenharia”, conta a irmã, que, nesta quarta-feira (13/12), teve que resolver questões relacionadas à liberação do corpo e emissão da certidão de óbito. O enterro acontece nesta quinta-feira (14/12), às 14h.

“Ele estava muito feliz trabalhando em uma obra aqui na região do Barreiro. Além de esforçado e trabalhador, ele era muito estudioso e se preocupava muito com a gente. Nem parecia que era o caçula”, diz Thais, referindo-se não só a ela, mas aos outros dois irmãos, de 36 e 43 anos.

Todos, com exceção da mais velha, moram no mesmo lote, no Bairro Petrópolis. Em meio à dor, a irmã diz que ainda precisa lidar com os filhos dela. “O menor, de 4 anos, ainda não entende, mas o outro, de 7, está chorando muito. Eles eram muito apegados uns aos outros”, completa, destacando que os pais estão desolados e, por isso, sem condições emocionais para dar entrevista.



Solteiro e sem filhos, Oscar Frederico Santos de Oliveira, ainda segundo a irmã, buscava forças em Deus para enfrentar “as batalhas diárias” por meio de sua participação no Encontro de Jovens com Cristo (EJA) nas paróquias de Santa Clara e São Francisco, ambas no Barreiro. “Meu irmão era um homem de muita fé. Vai fazer muita falta, e nós sempre vamos amá-lo”, finaliza.



Entenda o caso



Oscar desapareceu na tarde dessa segunda-feira (11/12) após aceitar uma corrida na Região do Barreiro. Thais havia relatado que o irmão saiu do serviço na área comercial do Barreiro, onde trabalhava como engenheiro, e foi rodar com o carro dele em aplicativo de passageiros, atividade na qual trabalhava há alguns anos. Porém, ele não voltou para casa.

Preocupada, a família começou a ir atrás de pistas e, com a polícia, encontrou, ainda na noite de segunda, o carro dele no distrito de Casa Branca, em Brumadinho. Na manhã dessa terça-feira (12/12), Thais foi até a delegacia em busca de mais informações. À noite, o corpo foi localizado.



Segundo o Corpo de Bombeiros, a chamada foi iniciada às 18h15. O carro foi encontrado pela aeronave Pégasus da Polícia Militar na rodovia sentido Bairro Casa Branca, próximo ao Morro dos Veados. O corpo da vítima, porém, estava em um local de difícil acesso e distante do automóvel. A principal suspeita é a de que Oscar tenha sido vítima de latrocínio. A Polícia Civil vai investigar o caso.