Um adolescente, de 17 anos, foi morto com nove tiros na noite dessa quarta-feira (14/12), no bairro Icaivera, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, o jovem foi encontrado já sem vida na altura do número 32 da rua Manby.

Muito abalada, a mãe do adolescente apenas passou para os militares que escutou quatro disparos de arma de fogo vindos da rua. O irmão do jovem informou que a vítima vinha dando muito trabalho recentemente, que já ameaçou a mãe e que sofreu ameaças, mas não soube apontar o teor e o autor das ameaças.

Populares informaram que adolescente era conhecido no bairro por praticar furtos na região. Na hora do crime, o jovem estava andando na rua quando uma motocicleta pequena com dois ocupantes se aproximou. A vítima correu pela rua Manby, mas a motocicleta o seguiu e os ocupantes atiraram.

Depois do crime, os suspeitos fugiram em direção a Avenida Sycaba. Até o momento, ninguém foi preso.

A perícia da Polícia Civil constatou que o jovem foi atingido por nove tiros. O corpo foi removido pelo rabecão. O caso será investigado.