A Polícia Militar foi acionada na manhã desta quinta-feira (14/12) depois que um corpo foi encontrado submerso na barragem da Caatinga, no Distrito de Engenheiro Dolabela, em Bocaiúva, no Norte de Minas. A suspeita é que o corpo seja de um idoso, de 71 anos, que está desaparecido.

Na tarde de ontem, um carro Volkswagen Gol foi localizado totalmente incendiado na Barragem da Caatinga. Em consulta, a PM identificou que o carro pertence ao idoso.

Durante levantamentos, os militares fizeram contato com o filho do desaparecido, que informou que a última vez que teve contato com o pai foi no dia 7 de dezembro e que o homem não apresentava condições psicológicas normais, falando coisas sem nexo, distraído e agitado.

Nada de irregular foi encontrado na residência do desaparecido.

O veículo ficou sob responsabilidade do filho da vítima.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e trabalha na identificação do corpo. A ocorrência segue em andamento.