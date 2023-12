Um dos mais conhecidos blocos do Carnaval de Belo Horizonte, o Baianas Ozadas, vai lançar o tema do cortejo do Carnaval 2024 neste sábado (16/12), a partir das 15h. Com a festa 'Swing&Ozadia', o Baianas fará ensaios e shows da banda com o bloco Swing Safado.



O evento acontece na Rua Itapecerica, 865, Bairro Lagoinha, Região Centro-Sul de BH e o ingresso pode ser retirado no valor de R$ 10 na plataforma Sympla.

Serão oito horas de festa. O evento terá início com ensaios da bateria e ala de dança do Baianas Ozadas e se estende com shows das bandas dos dois blocos. A discotecagem ficará por conta do DJ Fidelis.

O fundador e vocalista do Baianas Ozadas, Geo Ozado, está ansioso. “Diante de todos os desafios que temos que enfrentar para colocar o bloco na rua, sinto que somos vitoriosos por, mais uma vez, confirmar o nosso desfile. É um tema com homenagens especiais. Podem ter certeza que o Baianas Ozadas vem pro carnaval mais baiano ainda. Vamos revelar o que estamos preparando para 2024 em uma grande festa. O Carnaval começa antes do Natal em BH”, brinca.

Programação do evento



15h - Abertura da Casa

15h30 - Ensaio Ala De Dança Baianas Ozadas

17h - Ensaio Bateria Ozada

18h - DJ Fidelis

18h30 - Show Banda Baianas Ozadas

20h- DJ Fidelis

20h30- Show Swing Safado

22h A 23h - DJ Fidelis