Quem poderia imaginar que ao completar 126 anos, Belo Horizonte teria, pela primeira vez na história, recorde de ocupação hoteleira agora no finalzinho de novembro e início de dezembro. Nem o carnaval deste ano, que levou mais de 5 milhões de foliões para as ruas, entre eles 226 mil turistas, conseguiu ocupação de 100%.

E o segredo da receita de sucesso? Para especialistas no setor de turismo e hotelaria, o fato é que Minas Gerais e a capital mineira se consolidaram como polo turístico cultural e de negócios. Com isso, a região Centro-Sul de BH foi uma das mais procuradas e as ofertas de acomodações se esgotaram. Numa mesma semana, BH registrou a realização do Natal da Mineiridade, shows internacionais e a Feira Nacional de Artesanato. Eventos simultâneos que contribuíram para o aumento do fluxo de pessoas na cidade, impulsionando o comércio e gerando empregos e renda.

"Minas Gerais teve um crescimento de 103% acima da média nacional até o início do segundo semestre de 2023 e a previsão para os últimos meses é ainda melhor. Grande parte disso se deve ao turismo cultural. Mais de 30% das pessoas que visitam nosso estado estão interessadas em atividades de lazer e passeio, como shows, museus, bares e restaurantes. E agora também podemos destacar o Natal da Mineiridade, que oferece uma programação diversa no Circuito Liberdade e em mais de 400 municípios. Além disso, Belo Horizonte está se tornando um destino importante para o turismo de negócios, como podemos ver com o Conami, que é o maior congresso imobiliário do país", comemora Leônidas de Oliveira, secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais.



Calendário

Nos dias 3 e 4 de dezembro, aconteceu o show do Paul McCartney, que reuniu mais de 80 mil pessoas na cidade, muitas delas vindas de outros municípios e estados. O advogado Vitor Melo veio de Carandaí, no Campo das Vertentes, pela segunda vez neste ano para aproveitar a atração. Vitor também assistiu à apresentação de Roger Waters em BH no mês passado.

No dia 6/12, foi inaugurada a 34ª Feira Nacional de Arte. A feira, que terminou nesta segunda-feira (11/12) contou com 3.500 expositores e recebeu cerca de 170 mil visitantes, com expectativa de R$ 60 milhões em negócios. Além disso, a cidade sediou nos dias 5 e 6 de dezembro o Congresso Nacional do Mercado Imobiliário (Conami), no Palácio das Artes, reunindo quase duas mil pessoas entre palestrantes, empresários, especialistas do setor e investidores de todo o país.



Quem passou aperto ao tentar encontrar uma hospedagem foi o administrador de empresas Bruno Gomes, que ficou surpreso ao chegar em BH na quarta-feira (6/12). Morador de Ouro Branco, região Central do estado, ele não encontrou vagas nos diversos hotéis para os quais ligou. "Nunca tinha passado por isso aqui, todos os lugares que procurei estavam completamente lotados. Acredito que a Feira Nacional de Artesanato, o período de Natal e a vinda da torcida do Palmeiras para o jogo no Mineirão contribuíram para isso. Da próxima vez, vou fazer reserva antecipada", relata Gomes, que precisou ficar na casa de um amigo.

Festas de fim de ano

As festividades do Natal da Mineiridade começaram no dia 2/12 com a inauguração do novo projeto de iluminação da Praça da Liberdade, patrocinado pela Cemig. Esse projeto tem como objetivo integrar a capital a mais de 400 municípios do interior, oferecendo uma programação turística e cultural diversificada e descentralizada, com cerca de 600 eventos. A expectativa é que neste final de ano, em Minas Gerais, haja um aumento de mais de 20% no número de turistas, chegando a 3,2 milhões de pessoas.