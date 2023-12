O CarnaKvsh de 2024 teve sua data confirmada: 4 de fevereiro. A informação foi confirmada, de forma exclusiva, pelo Estado de Minas. Neste ano, o DJ e produtor musical nova-limense KVSH fez seu carnaval com músicas eletrônicas que, já na primeira edição, atraiu muitos foliões que curtem música eletrônica para as ruas da Savassi.

Luciano Ferreira, o Kvsh, começou o CarnaKvsh junto com amigos e, em entrevista ao Estado de Minas em fevereiro, contou a ideia por trás do projeto. “Acho que é importante essa socialização, vivenciar os espaços públicos, curtir com a galera. Sou DJ, produtor musical, nada a ver com banda, mas eu vou fazer um bloco para tentar tirar essa galera de casa e fazer uma parada legal pra essa cena local de BH”, afirmou KVSH.

Quanto ao seu interesse pelo carnaval, ele contou que a origem está ainda na sua infância. Luciano cresceu muito influenciado pelo seu pai que tocava no Bloco dos Sujos, formado por trabalhadores das mineradoras de Nova Lima. “Desde pequeno, sempre fui muito folião. Então, quando fui crescendo e amadurecendo, ainda ficou essa vontade de unir e juntar a galera”, explicou o músico em relação ao processo de criação do CarnaKvsh.

A carreira de KVSH se desenvolveu quando ele passou a publicar suas músicas na internet aos 16 anos. Já aos 20, seu remix do tema da franquia "Harry Potter", "Potter", estourou e, desde então, vem fazendo muito sucesso.

Em 2021, foi enaltecido pela revista Forbes na categoria de personalidades que se destacaram na música abaixo de 30 anos. Além disso, uma das outras conquistas de Luciano foi ter se apresentado em um dos maiores festivais de música eletrônica do mundo, o Tomorrowland, em Boom, na Bélgica, em 2022.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata