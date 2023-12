Um dos maiores nomes da web brasileira, a influenciadora Virginia Fonseca virou meme nas redes sociais após postar um vídeo em que ensina a coreografia da nova música de seu marido, Zé Felipe. Ao dançar "Voltei para a cachorrada", a criadora de conteúdo dá chutes no ar, o que rendeu diversos comentários divertidos na internet.

“Isso é um robô?”, perguntou um perfil. Virginia geralmente faz vídeos dançando as músicas do marido e é ela quem cria as coreografias feitas para viralizar na internet. Mas, para alguns seguidores, a loira foi longe demais. "Achei que era alguma luta de arte marcial", apontou um internauta.

Veja também: Zé Felipe faz rap para defender Virgínia em briga com Evaristo e vira meme

“Já estou treinando em casa para fazer”, ironizou outro. As danças de Virginia estão sendo comparadas também com apresentações escolares e até com o filme "Transformers". Sobraram críticas ainda para a música de Zé Felipe. "A qualidade da coreografia é diretamente proporcional à qualidade da música, então está tudo certo", diz um comentário.

Muitos perfis também pegaram os vídeos em que Virginia aparece dançando e alteraram a música, fazendo parecer que a influenciadora está fazendo a coreografia para outras canções, como "The last great American dynasty" e "You’re losing me", de Taylor Swift. Músicas evangélicas também são usadas. Veja algumas publicações:



e a virgínia que criou uma dc pra tlgad pic.twitter.com/Jw4gdBVMy8 — lua ???? (@starscrdigann) November 30, 2023

as coreografias da virgínia nessa energia aqui pic.twitter.com/ieEJrv0pNL — Loris (@lorisslene) November 30, 2023

na próxima turnê quero a virgínia de dançarina



pic.twitter.com/teIg9GjKKQ — nicks ?? 1,3 (@itsblanckspace) November 30, 2023

vi isso aqui na tl tô rindo faz 10 minutos mds virgínia pic.twitter.com/eMEDnDt2o7 — polly (@ahnizyllop) November 30, 2023

Virgínia quebrando tudo na dança profética, orgulho da CCB pic.twitter.com/TwpFMyhfZy — Nazaré Amarga (@NazareAmarga) November 30, 2023