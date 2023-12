Anteriormente, os contratos da Feira do Mineirinho eram realizados com o governo de Minas Gerais. No entanto, a partir de 2022, o ginásio foi concedido à iniciativa privada

Estabelecida há 21 anos na parte externa do ginásio Jornalista Felipe Drummond, a Feira do Mineirinho está com seus dias contados. A Mineirinho SPE S/A, que administra o local, notificou a administração da Feira solicitando o encerramento das atividades até o próximo dia 24.

Anteriormente, os contratos da Feira do Mineirinho eram realizados com o governo de Minas Gerais. No entanto, desde 2022, o ginásio foi concedido à iniciativa privada. À época, a concessionária e a administração da Feira firmaram Termo de Permissão de Uso, rompido unilateralmente, pela Mineirinho SPE S/A, segundo a Fenacouro Promoções e Eventos Ltda, que administra a Feira.

“Nós temos um contrato assinado com a concessionária que administra o Mineirinho que tem vigência até cinco de março do ano que vem. Porém, fomos surpreendidos com a notificação para desocupar o imóvel”, afirmou Willian Martins, diretor da Feira do Mineirinho.

Ele ainda afirmou que a administração da Feira fez um pedido à concessionária para que estendesse o prazo, com a justificativa de que teria pouco tempo hábil para realocar os mais de 100 expositores da Feira. Martins ainda acrescentou que são gerados mais de 1 mil empregos diretos e indiretos por conta do evento, que ocorre às quintas e domingos.

“Mas eles não responderam à nossa contranotificação, que enviamos por e-mail. Não respondem às nossas ligações e não respondem às nossas mensagens. Ficaram inertes”, completou o diretor.

Questionado sobre o futuro da Feira, Willian Martins contou à reportagem que há conversas para que os expositores sejam realocados em um outro endereço na Região da Pampulha. Ele ainda garantiu que não há possibilidade de que a Feira volte para o Mineirinho.

O que diz o governo de Minas Gerais

Questionado pela reportagem sobre o assunto, o governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra), respondeu em nota afirmando que o Mineirinho foi concedido à iniciativa privada em 19 de maio deste ano para exploração nos próximos 35 anos e as informações devem ser solicitadas à empresa responsável.

O que diz a Prefeitura de Belo Horizonte

Também questionada pela reportagem, tendo em vista a realização da feira na cidade e se o administrativo tem alguma proposta de absorver os expositores, a PBH respondeu que não “foi notificada ou informada sobre uma possível desmobilização ou remanejamento da feira”.

A administração municipal ainda ressaltou que não cabe à prefeitura e reforçou que o Programa Jornada Produtiva tem o intuito de “promover a geração de oportunidades de renda para trabalhadores do comércio em logradouro público, estando aberta ao diálogo e possibilidades do que pode ser feito”.

O que diz a concessionária que administra o Mineirinho

A Mineirinho SPE S/A também foi questionada, especialmente no que diz respeito aos motivos que levaram ao fechamento do espaço que era destinado à feira e se houve algum plano para realocação, mas até o fechamento desta matéria não obtivemos retorno.

