Um furto em uma loja de roupas em Conselheiro Lafaiete, na região central do estado, resultou na prisão preventiva de um homem investigado por violência doméstica, nesta sexta-feira (15/12).

Segundo informações da Polícia Civil, o suspeito teria descumprido medida protetiva que o proibia de acessar o estabelecimento da ex-esposa. E existia a suspeita de que ele estaria envolvido no furto de mercadorias e outros itens do local.

As investigações tiveram início a partir do registro do furto. Segundo a vítima, a loja teria sido violada na madrugada de 7 de dezembro, quando foram levadas diversas peças que seriam expostas à venda no dia seguinte.

Também foram furtados um computador, equipamentos do circuito interno de segurança e uma quantia em dinheiro. O prejuízo estimado foi de R$ 80 mil.

As apurações mostraram que o principal suspeito era o ex-marido da vítima, que teria utilizado as chaves que possuía para entrar na loja. Tendo em vista a existência de determinação judicial que proibia o investigado de comparecer ao estabelecimento, a Polícia Civil representou à Justiça por mandados de prisão e de busca e apreensão contra ele pelos crimes de descumprimento de medidas protetivas e furto.

A ação policial foi realizada pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Conselheiro Lafaiete. O suspeito foi levado ao sistema prisional. A polícia quer, agora, localizar os itens roubados.