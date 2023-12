A sede da Fecomércio-MG, os sindicatos empresariais e as unidades do Sesc e do Senac vão funcionar como pontos de arrecadação

Época de muitas confraternizações, o fim de ano é sempre propício para a solidariedade e a prática de boas ações em prol de quem mais precisa. Com esse intuito, o Sistema Fecomércio MG, Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais promove a 3ª edição da campanha Natal Solidário. Até o dia 20 de dezembro, alimentos não perecíveis e brinquedos em bom estado serão arrecadados e destinados às instituições sociais cadastradas no Programa Mesa Brasil Sesc, que atende a famílias em situação de vulnerabilidade social em diversas cidades de Minas Gerais. O objetivo é dar a essas pessoas um Natal mais feliz.

Para contribuir, basta entregar sua doação na Fecomércio-MG, nos sindicatos empresariais e nas unidades do Sesc e do Senac em todo o estado. Há também a possibilidade da contribuição financeira, com a doação de qualquer quantia via Pix para a chave natalsolidario@sescmg.com.br.

O que é o Natal Solidário?

Há mais de 12 anos, o Sesc em Minas faz ações em Almenara, cidade do Vale do Jequitinhonha, para arrecadar brinquedos e alimentos. O engajamento da população e a percepção sobre a importância das doações levaram à expansão da campanha para todas as unidades operacionais do Sesc em Minas, que formaram um Sistema Solidário.

Em 2019, o projeto foi expandido para outras localidades de Minas Gerais e contou com a participação do Sistema Fecomércio-MG, Sesc e Senac, consolidando uma campanha integrada. Assim, todas as unidades operacionais se tornaram pontos de arrecadação de alimentos e brinquedos, que foram distribuídos para cada região. Nos últimos anos, a campanha atingiu suas próprias metas, alcançando mais de 340 toneladas de alimentos e cerca de 6,5 mil brinquedos, arrecadados em 194 pontos.

“O Sistema Fecomércio-MG, por meio do Sesc e do Senac e da integração com a Confederação Nacional do Comércio (CNC) e os Sindicatos Empresariais, tem uma atuação muito destacada no campo da ação social. Temos diversos programas desenvolvidos ao longo do ano para ajudar quem precisa, de maneira eficiente e estratégica. O Natal é uma época em que mais pessoas se mobilizam para ajudar o próximo, por isso essa nossa campanha é tão importante, já que contamos com toda a estrutura e uma grande rede para alcançar nossos objetivos”, avalia Nadim Donato, presidente do Sistema Fecomércio-MG, Sesc e Senac.

Sobre o Mesa Brasil Sesc

Por meio de uma rede solidária bem estruturada, com mais de 700 parceiros, o Mesa Brasil atua para reduzir o desperdício de alimentos, recolhendo aqueles que seriam descartados, mas possuem bom valor nutricional e ainda estão próprios para consumo, distribuindo-os para entidades sociais cadastradas no Programa, além de fazer ações educativas.

Confira os pontos de doação de alimentos e brinquedos da campanha Natal Solidário 2023:

Fecomércio MG

Belo Horizonte: Rua Curitiba, 561 – Centro



Unidades Sesc em Minas



• Centro de Excelência em Saúde: Rua Viana do Castelo, 645 – São Francisco – BH

• Mesa Brasil Central: Av. do Contorno, 525 – Santa Efigênia – BH

• Sesc Almenara: Rua Doutor Sabino da Silva, 142 – Tereza Cristina

• Sesc Araxá: Rua Dr. Edmar Cunha, 150 – Santa Terezinha

• Sesc Carlos Prates: Rua Teófilo Otoni, 433 – Carlos Prates – BH

• Sesc Contagem: Rua Padre José Maria De Man, 805 – Novo Riacho

• Sesc Floresta: Rua Pouso Alegre,1.647 – Floresta – BH

• Sesc Juiz de Fora: Av. Barão do Rio Branco, 3.090 – Centro

• Sesc Lavras: Rua Misseno de Pádua, 831 – Centro

• Sesc Montes Claros/Mesa Brasil: Av. Deputado Esteves Rodrigues, 1.124 – Centro

• Sesc Ouro Preto: Rodovia dos Inconfidentes, km 88

• Sesc Palladium: Av. Augusto de Lima, 420 – Centro – BH; Rua Rio de Janeiro, 1.046 – Centro – BH

• Sesc Paracatu: Rua Euridamas Avelino Barros, 347 – Lavrado

• Sesc Patos de Minas: Rua Major Gote, 1.411 – Centro

• Sesc Poços de Caldas: Rua Paraná, 229 – Centro

• Sesc Pouso Alegre: Vicente Simões, 152 – Centro

• Sesc Santa Luzia: Rua Ana Batista da Cruz, 3.505 – Belo Vale

• Sesc Santa Quitéria: Rua Santa Quitéria, 566 – Carlos Prates – BH

• Sesc Sete Lagoas – Papavento: Rua Francisco Vicente, 23

• Sesc Tupinambás: Rua dos Tupinambás, 908 – Centro – BH

• Sesc Uberaba: Rua Ricardo Misson, 411 – Fabrício

• Sesc Uberlândia: Rua Benjamim Constant, 844 – Aparecida

• Sesc Governador Valadares: Av. Veneza, 877 - Grã-Duquesa

• Sesc Venda Nova: Rua Sandra Barros Amorim – Jardim Comerciários – Venda Nova – BH

Unidades Senac em Minas

• Alfenas: Av. Mario Barbosa Vieira, 630 – Loteamento Trevo

• Araxá: Rua Antônio Castro Alves, 85 – Fertiza

• Barbacena: Rua Mucuri, 201 – Caiçaras

• Belo Horizonte: Núcleo de Pós-Graduação: Rua dos Guajajaras, 40, 15º andar – Centro; Sede I: Rua dos Tupinambás, 1.086 – Centro

• Betim: Av. das Américas, 244 – Centro

• Conselheiro Lafaiete I: Rua Quincas Alves, 55 – Museu

• Conselheiro Lafaiete II: Rua Tavares de Melo, 630 – Centro

• Coromandel: Rua Juvêncio Garcia, 36 – Sagrada Família

• Coronel Fabriciano: Rua Albert Scharlet, 303 – Centro

• Diamantina: Rua Macau de Cima, 17 – Centro

• Divinópolis: Avenida JK, 1825 – Vila Bretas

• Governador Valadares: Av. Antônio Olímpio de Morais, 293 – Centro

• Guaxupé: Rua Nilza Nunes Gonçalves, 64 – Jardim Vera Cruz

• Ipatinga: Rua Itajubá, 250 – Centro

• Itabira: Praça Dr. Acrísio Alvarenga, 7 – Centro

• Itajubá: Av. Tancredo de Almeida Neves, 319 – São Judas Tadeu

• Ituiutaba: Rua do Tejuco, 71 – Novo Mundo

• Juiz de Fora: Av. Barão do Rio Branco, 3.330 – Centro

• Lavras: Rua Comandante Soares Júnior, 68 – Artur Bernardes

• Manhuaçu: Rua Hilda Vargas Leitão de Almeida, 60 – Alfa Sul

• Montes Claros: Av. Deputado Esteves Rodrigues, 250 – Centro

• Patos de Minas: Av. Ivan Borges Porto, 435 – Jardim Centro

• Patrocínio: Av. João Alves do Nascimento, 2.264 – Nossa Sra. de Fátima

• Poços de Caldas: Rua Cerro Azul, 525 – Jardim dos Estados

• Pouso Alegre: Av. Vicente Simões, 370 – Centro

• São João del-Rei: Rua Marechal Deodoro, 131 – Centro

• Sete Lagoas: Rua José Duarte de Paiva, 775 – Vila Santa Helena

• Três Corações: Av. Deputado Renato Azeredo, 660 – Peró

• Uberaba: Av. Dr. Odilon Fernandes, 333 – Estados Unidos

• Uberlândia: Av. Belo Horizonte, 525 – Martins

• Varginha: Rua Mariana Figueiredo, 401 – Vila Verde