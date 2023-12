A garota Luiza, de 6 anos, é a inspiração de um projeto que leva doações de brinquedos às crianças de Brumadinho, na Região Central de Minas Gerais. A “ajudante de Papai Noel” pretende, com o dinheiro de arrecadações, levar presentes de Natal para ao menos 5.508 crianças matriculadas nas redes de ensino do município.

Entre os dias 23 e 24 de dezembro, em pontos de entregas definidos, os brinquedos serão distribuídos para as crianças. As doações são recolhidas pelo link de vaquinha virtual ou pela chave de Pix 4237734@vakinha.com.br.

No dia 23, aqueles que se comportaram bem neste ano podem encontrar os presentes com a ajudante do Papai Noel nos pontos Motocar, Sabor Gelado, Studio M, Escola Semear e EMEI Jose. Outros brinquedos serão entregues, no dia 24 de dezembro, nas comunidades do Tejuco, Parque da Cachoeira, Córrego do Feijão, Cantagalo e Marinhos.

Para cumprir a meta de entregar presentes para um grande número de crianças, os realizadores estimam o valor de R$ 60 mil. Em 2022, mais de 1.200 alunos receberam presentes da ajudante.

A ideia de fazer a 'vaquinha', na verdade, começou em uma Páscoa, quando os pais da garota disseram que o real sentido das datas comemorativas é compartilhar. No Natal daquele ano, Luiza pediu para levar presentes a outras crianças e os pais deram um saco para ser enchido de presentes e organizaram o movimento de doação.

*Estagiário com supervisão do subeditor Diogo Finelli.