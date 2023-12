Uma operação da Polícia Civil realizada na manhã desta terça-feira (5) tem como alvo uma quadrilha especializada em facilitar a entrada de celulares no presídio de Sete Lagoas, na Região Central de Minas. Ao todo, 19 mandados de busca e apreensão foram cumpridos.

Segundo a Polícia Civil, as investigações começaram em 2022. Até o momento, foram identificadas aproximadamente 70 pessoas suspeitas de envolvimento no esquema, entre detentos, esposas, namoradas e outros familiares dos presos, responsáveis por realizar a movimentação do tráfico de drogas dentro e fora do presídio sob o comando dos acautelados, que enviavam suas ordens via ligações clandestinas de dentro das celas.

As investigações irão continuar para auxiliar constantemente no combate a entrada de drogas e aparelhos celulares no presídio e também identificar possíveis outros envolvidos.

O nome dado à ação policial, Comadres, faz referência ao termo utilizado pelas companheiras dos detentos para se comunicarem entre si. Toda a ação contou com a participação de 77 policiais civis e seis policiais penais.