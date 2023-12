O fim do contrato com a empresa que administrava os radares de fiscalização eletrônica em ruas e avenidas de Belo Horizonte fez com que a Prefeitura retirasse 43 aparelhos de circulação.

Questionada, a Prefeitura não informou os motivos pelos quais os contratos foram encerrados sem a assinatura de um novo. Os locais onde os radares estavam instalados estão sem monitoramento.

Apesar dos aparelhos já estarem desativados desde segunda-feira (4), de acordo com a PBH, os endereços não são divulgados por “motivos de segurança”.

Ainda conforme com a Prefeitura, os trâmites para a contratação de novos equipamentos já iniciaram e, assim que concluídos, serão instalados nos mesmos locais. Não foi informada uma nova data para que os equipamentos sejam reativados.