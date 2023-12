O comércio em Belo Horizonte poderá funcionar no feriado desta sexta-feira (8/12), de acordo com informações da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH). A entidade esclarece que, para poder usar a mão de obra dos funcionários, o empregador deve seguir as regras estabelecidas pela Convenção Coletiva de Trabalho 2023/2024 da categoria do comércio.

De acordo com o acordado, a jornada de trabalho deve ser de até 8 horas com, no mínimo, uma hora de intervalo. Se houver hora extra, o empregado deve receber pelo tempo trabalhado com o adicional de 70%.

Além disso, o patrão deve dar uma folga compensatória para quem for trabalhar no dia de Nossa Senhora da Conceição, respeitando o prazo de até 75 dias depois do respectivo mês do feriado, desde que a folga não coincida com outro feriado ou repouso semanal remunerado.

Se a folga não for dada dentro do prazo estipulado, o trabalhador deve receber horas extras, com adicional de 100% sobre o valor do salário-hora regular.

Para ir até o local de trabalho, o empregado deve receber vale-transporte e R$ 41 para alimentação, sem que a quantia seja abatida do valor do salário. O dinheiro deve estar com o trabalhador até o 5º dia útil seguinte ao mês do feriado trabalhado.

Nos shoppings, as jornadas de trabalho devem ser dentro do período das 14h até as 20h, com exceção dos shoppings Cidade, Norte e Anchieta Garden, que deverão seguir o horário das 10h às 16h.