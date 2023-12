Na via permanente, haverá a substituição dos trilhos, dos aparelhos de mudança de via e dos lastros

A administradora do Metrô de Belo Horizonte vai alterar a circulação de trens nos próximos dias 8, 9 e 10 de dezembro para continuar obras de manutenção. O objetivo é revitalizar a Rede Aérea e a Via Permanente do sistema de transporte público.

As viagens entre as estações Eldorado e Calafate vão ocorrer com o intervalo de 30 minutos, das 5h15 às 18h. A ligação entre Calafate e Vilarinho vai funcionar no mesmo horário, com baldeação em local indicado por placas, de 15 em 15 minutos. Após as 18h, não haverá baldeação até o fechamento das estações, às 23h.

Haverá comunicação visual específica, indicando o local em que os usuários devem estar, assim como avisos sonoros nos trens e estações. Colaboradores do Metrô BH também estarão no local para auxiliar os passageiros.

Essa é a primeira parte da revitalização da linha 1 do Metrô BH. Na via permanente, haverá a substituição dos trilhos, dos aparelhos de mudança de via e dos lastros. A revitalização também abordará a troca de dormente e fixações, entre outros processos.

Já na rede aérea de alimentação elétrica dos trens, serão trocadas chaves seccionadoras de energia, dos fios e dos postes de sustentação no intuito de gerar maior segurança para o transporte.

Até o final de março de 2024, estão previstas as intervenções do trecho entre as Estações Eldorado e Carlos Prates para os serviços de rede aérea, e das Estações Eldorado a Calafate para os serviços de Via Permanente. A maior parte das obras acontecerá no período noturno e nos fins de semana.

A previsão no Contrato de Concessão para a conclusão de revitalização no Sistema de Rede Aérea entre as Estações Eldorado e Vilarinho - Linha 1 é para março de 2026. Já para os serviços de Via Permanente, a previsão de conclusão para o mesmo trecho é de março de 2027, porém, o Metrô BH trabalha junto ao Governo do Estado, a fim de antecipar estes

prazos e levar à população da Região Metropolitana de Belo Horizonte todos os benefícios da concessão, no menor prazo possível.