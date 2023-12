O abastecimento de água de 121 bairros de Belo Horizonte, Contagem e Ibirité poderá ficar interrompido nesta terça-feira (5/12). De acordo com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), a intermitência no fornecimento é devido a uma manutenção operacional.

A empresa ainda informou que a previsão de que o abastecimento seja restabelecido, de forma gradativa, no decorrer desta terça.

Leia: Sem água, moradores do Barreiro, incluindo crianças, buscam água em baldes

Confira a lista de todos os bairros afetados:

Belo Horizonte

Ademar Maldonado

Alpes

Alta Tensão

Alta Tensão I

Araguaia

Atila de Paiva

Barreiro

Barreiro De Cima

Bernadete

Betânia

Bonsucesso

Brasil Industrial

Buritis

Cardoso

Castanheira

CDI Jatobá

Cinquentenário

Conj. Hab. Vale do Jatobá

Conjunto Bonsucesso

Conjunto Flavio de Oliveira

Conjunto Jatobá

Conjunto Joao Paulo II

Conjunto Pongelupe

Conjunto Santa Maria

Conjunto Túnel Ibirité

Das Industrias I

Das Mansões

Diamante

Distrito Industrial do Jatobá

Ernesto do Nascimento

Estoril

Estrela Dalva

Estrela do Oriente

Flavio Marques Lisboa

Gutierrez

Havaí

Independência

Itaipu

Jardim América

Jardim Das Rosas

Jardim do Vale

Jardim Liberdade

Jatobá

Jatobá IV

Leonina

Liberdade

Lindéia

Luxemburgo

Mangueiras

Marajó

Marilândia

Milionários

Miramar

Morro das Pedras

Nova Granada

Nova Suissa

Novo das Industrias

Novo Santa Cecilia

Novo Tirol

Olaria

Palmeiras

Parque São José

Petrópolis

Piratininga

Pongelupe

Regina

Resplendor

Salgado Filho

Santa Cecilia

Santa Cruz (Ba)

Santa Helena

Santa Lucia

Santa Margarida

Santa Rita

Santa Sofia

São Bento

São Judas Tadeu

Serra do Curral

Solar do Barreiro

Teixeira Dias

Tirol

Tirol (Ba)

Urucuia

Vale do Jatobá

Ventosa

Vila Atila de Paiva

Vila Castanheira

Vila Cemig

Vila Corumbiara

Vila Esperança

Vila Formosa

Vila Mangueiras

Vila Marieta

Vila Nova Paraiso

Vila Pinho

Vila Piratininga

Vila Tirol

Vila Ventosa

Washington Pires

Contagem

Amazonas

Bandeirantes

Conjunto Parque das Mangueiras

Inconfidentes

Industrial 3º Seção

Industrial Itaú

Industrial Santa Rita

Jardim Industrial

Santa Maria

Vila Pernambucana

Vila Ruy Barbosa

Ibirité

Durval de Barros

Ideal

Itaipu

Los Angeles

Marilândia

Parque Elizabeth

Piratininga

Primavera

Serra Dourada

Sol Nascente

Vila dos Operários