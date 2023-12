Uma organização criminosa é alvo de operação do Ministério Público e da Polícia Militar na manhã desta terça-feira (5/12). A ação tem o objetivo de combater o tráfico de drogas, de associação para o tráfico e de outros crimes conexos no bairro Vera Cruz, Região Leste de Belo Horizonte.

Estão sendo cumpridos 14 mandados de busca e apreensão pessoal e domiciliar contra pessoas supostamente atuantes no tráfico de drogas e outros crimes na região.

A organização criminosa investigada, inclusive, é suspeita de aterrorizar moradores e de implantar um regime de controle paralelo e violento de condutas no bairro Vera Cruz, conhecido como “pau no gato”, fato recentemente divulgado a partir de fotos de faixas colocadas ao longo de uma das avenidas de maior fluxo do bairro.

Segundo o balanço divulgado pelo Ministério Público, até às 10h, quatro pessoas foram presas. Uma arma, oito celulares, R$ 1.800 em espécie, meia barra de crack e materiais para produção de drogas foram apreendidos.

A ação é fruto de investigações que identificaram organização criminosa estruturada em franca atuação no tráfico de drogas. Com a investigação, foi possível constatar a estrutura do grupo criminoso, bem como os envolvidos e a função que exerciam na organização.

Coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), em atuação conjunta com a 11ª Promotoria de Justiça de Belo Horizonte e com o 22º Batalhão de Polícia Militar da Capital, a operação conta com 90 policiais militares, um promotor de Justiça, 22 viaturas, uma aeronave da PMMG e um drone, além do apoio de uma guarnição do Corpo de Bombeiros Militar especializada em captura de cães bravos.