É celebrado mundialmente nesta terça-feira, 28 de novembro, o Dia de Doar, ou Giving Tuesday - movimento com intuito de promover o apoio da sociedade a causas sociais e ambientais. Ainda que se trate de apenas um dia, a data reforça captações de recursos para organizações da sociedade civil e ajuda na conscientização da população em relação a temas urgentes no século 21 - comportamento crescente na geração Z.



A 4ª edição da Pesquisa Marketing de Causa, realizada em parceria entre o Instituto Ayrton Senna, Ipsos, Cause e ESPM, aponta que 59% dos brasileiros acreditam que as empresas ainda não agem o suficiente em questões sociais e ambientais.



Outro ponto de destaque desse estudo é a crescente insatisfação da geração Z com esse comportamento, refletindo no fato que 34% dos jovens consideram que as empresas não tomam atitudes em pautas urgentes. Este grupo, conhecido por sua exigência e discernimento, emerge como uma força motriz na mobilização das empresas para promover mudanças positivas na sociedade.

“O Dia de Doar é um convite à sociedade para apoiar causas e cultivar a cultura de doação no Brasil. Essa mobilização é fundamental pois fortalece o terceiro setor, gera impacto positivo e torna o país um lugar mais generoso e solidário. Cada ação conta, cada doação faz a diferença”, disse Sara Meneghine, Gerente-Executiva de Comunicação e Marketing do Instituto Ayrton Senna.



Em 2022, as doações individuais para ONGs e projetos socioambientais atingiram um notável montante de R$ 12,8 bilhões, conforme dados do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social (Idis). Mas ainda existe um caminho a ser trilhado para avançar com a cultura da doação no país. Seja por meio de doações financeiras, bens ou voluntariado, agir em prol de causas essenciais é um catalisador fundamental para impulsionar o trabalho das organizações e gerar ainda mais impacto positivo.