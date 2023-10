683

Para a Geração Z, o consumo vai além da superfície, afinal consumir é um ato político Freepik

Na era da informação e da consciência, a Geração Z está redefinindo o conceito de saúde e bem-estar. Esses jovens vêm direcionando a forma como encaram a saúde, o consumo e a responsabilidade das marcas em relação à sociedade.



A Geração Z não está apenas focada em sua própria saúde - também a veem como uma preocupação coletiva. Exigem que as marcas abracem um estilo de vida saudável e se alinhem com valores que promovam o bem-estar da sociedade como um todo.



''As marcas têm um papel crucial a desempenhar no novo cenário moldado pela Geração Z. No entanto, esses jovens não buscam jornadas heróicas, mas sim ações tangíveis e alcançáveis. Eles esperam que as marcas não apenas ofereçam produtos, mas também abracem causas tangíveis para um mundo mais saudável para todos'', comenta Samantha Barbieri, CEO da Moonshot1983.



Saiba quais são os cinco principais inimigos da saúde para a Geração Z e como eles estão moldando o cenário do consumo e da responsabilidade das marcas.



Açúcar



A Geração Z está abraçando uma visão mais crítica em relação ao consumo de açúcar. Não se deixando enganar por rótulos atraentes, esses jovens reconhecem o açúcar como um dos principais vilões da saúde, associando a uma série de doenças crônicas.



Com escolhas alimentares mais conscientes, eles estão moldando a indústria de alimentos e forçando marcas a oferecerem alternativas mais saudáveis e transparentes.



Álcool



Diferentemente de gerações anteriores, a Geração Z adota uma abordagem mais responsável em relação ao consumo de álcool. Preferindo experiências que valorizam a socialização e a clareza mental, esses jovens estão reduzindo drasticamente o consumo de bebidas alcoólicas. Esse comportamento tem impulsionado a indústria de bebidas a repensar suas estratégias e oferecer opções alternativas.



Cigarro



O cigarro, uma vez símbolo de status e rebeldia, agora é visto pela Geração Z como um hábito antiquado e prejudicial à saúde. Esses jovens rejeitam o tabagismo e optam por um estilo de vida livre desse vício. O mercado de tabaco enfrenta um desafio importante para se manter relevante perante uma geração que prioriza a saúde e o bem-estar.



Falta de exercício físico



A inatividade física é um inimigo que a Geração Z enfrenta de frente. Eles compreendem que a saúde não é apenas sobre o que se consome, mas também sobre como se movimentam. Associando o exercício a um hábito diário, esses jovens mantêm uma rotina ativa e saudável, impactando positivamente sua qualidade de vida.



Rotina exaustiva de trabalho



A Geração Z é bastante ambiciosa, porém adota uma abordagem equilibrada em relação ao trabalho. Diferentemente de gerações anteriores, esses jovens veem o trabalho como parte de suas vidas, mas jamais como foco prioritário. Eles priorizam a eficiência, a flexibilidade e o equilíbrio, desafiando os paradigmas tradicionais de trabalho.



''Para a Geração Z, o consumo vai além da superfície, afinal consumir é um ato político. Eles querem entender o que está por trás das marcas, desde a composição dos produtos até os bastidores da produção. A transparência é um valor essencial, e os jovens estão dispostos a fazer escolhas direcionadas em busca de um estilo de vida mais saudável e consciente'', aponta Samantha.